Úgy tűnik, tényleg az ügyfélkapus emailcímet spammeli a Fidesz migránsozással

Két rövid posztban (1., 2.) is foglalkoztunk azzal, hogy olvasóink kampánylevelet kaptak a bakondi.gyorgy@fidesz.hu-s címről, melyben a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója – mellesleg nem Fidesz-alkalmazott, hanem köztisztviselő, szóval már a mailcím is fura – az ember lelkére köti, hogy mindenképp a Fideszre adja mindkét – listás és egyéni – voksát is az április 8-i választásokon. (Szöveg jobboldalon)

Tisztelt Honfitársaim! Európa mindennapjait immár három éve a migráció kérdése határozza meg. Több millióan érkeztek az elmúlt években a kontinensre a jobb megélhetés reményében és még ennél is többen kelhetnek útra a következő években. Egy NATO-elemzés szerint 2020-ig mintegy 60 millió afrikai fog útnak indulni, ami komoly kihívást jelent egész Európa számára. Magyarország a déli határzár megépítésével és a kötelező betelepítései kvóta elutasításával mindeddig ellenállt a bevándorlási hullámnak. De elég egyszer rosszul dönteni és a károk helyrehozhatatlanok lesznek. Az országgyűlési választáson, április 8-án arról fogunk határozni, hogy maradjon-e a kerítés. Arról döntünk, hogy Magyarország megmarad-e magyar országnak, vagy mi is bevándorlóországgá válunk. Ne kockáztassunk! Kérem, mindkét szavazatával támogassa a Fidesz-KDNP jelöltjét és a Fidesz-KDNP listáját! Üdvözlettel: Bakondi György

Az egyik posztban azt is írtuk, hogy valaki az ügyfélkapun és csak ott használt emailcímére kapta a levelet, jelentkezzen, akinek hasonló élménye van. Kaptunk is leveleket, amik megerősítik a gyanút

Én is kaptam az ominózus Bakondi levélből, pedig 100% hogy semmilyen fideszes oldalon nem jártam, viszont mit-ad-Isten épp a napokban az eSZJA miatt az ügyfélkapun frissítettem az adataimat ezzel az email címemmel... a CSUPA NAGYBETŰVEL írt @ előtti rész nekem több, mint gyanús!

A régi, már nem használt email címre jött a levél! Az ügyfélkapu ezzel a címmel került regisztrálva!

Nekem ezzel kapcsolatban van egy elképzelésem. Három email címem van, de csak egyre jött Bakondi levél. Azzal a email címemmel vagyok regisztrálva a Magyarország.hu oldalon. Elképzelhető, hogy az állami oldalakon (Magyarország.hu, stb.) regisztráltak címeivel éltek vissza.

Engem azért bosszant kiemelten, mert két éve az ügyfélkapun leiratkoztam a direkt marketingről, és (nagy örömömre) Orbán Viktor direkt marketing leveleit se kapom meg azóta.

Szóval úgy tűnik, tényleg hozzájutott Bakondi György, illetve a Fidesz az ügyfélkapus regisztrációs emailcímlistához.

Már csak az a kérdés, hogy ez legális-e.

Megkerestük Péterfalvi Attila adatvédelmi biztost. Ő annyit mondott, hogy emailcímhez két módon juthatnak hozzá és használhatják fel ezeket a pártok, jogszabályi felhatalmazás, vagy hozzájárulás alapján. Ezt a konkrét ügyet nem akarta a részletek ismerete nélkül kommentálni, annyit mondott, hogy ilyen megkeresést még nem kapott a hatóságuk, úgyhogy nem vizsgálódnak.

A Fidesz ugyanakkor azt állítja, minden okés a történetben. Lapunkkal azt közölték, hogy „a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség az ide vonatkozó törvényi előírásokat mindig maradéktalanul betartja.

A jelzett személyes adatokat önkéntes hozzájárulás alapján kezeli a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség.

Az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulás visszavonása érdekében postai úton, vagy elektronikus levélben lehet kérelemmel fordulni a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Központi Hivatalához.”

Mivel olvasóink állításuk szerint nem iratkoztak fel semmilyen fideszes listára, sőt, volt, aki még a direkt marketinget is letiltotta, eszerint logikusan három forgatókönyv lehetséges:

Van egy eldugott jogszabály, ami szerint ez legális, a pártok automatikusan hozzájuthatnak ehhez a mailcímhez, csak épp ezt a jogszabályt senki nem ismeri – sem az olvasók, sem mi, a jelek szerint más pártok sem, és ezek szerint fejből Péterfalvi Attila sem. Az ügyfélkapun hozzájárulást adunk ehhez, csak épp valami apró betűs, rejtett kiírásban, amit fel sem fogunk, és most csodálkozunk, továbbá azon gondolkodunk, vajon mire használják majd még a mailcímünket. Esetleg, bár ezt csak mint egyfajta elméleti verziót írjuk, a Fidesz mégsem mond igazat, és illegálisan szerezte meg egy hivatalos ügyintézéshez használt mailcímünket.

Feltettük a kérdésünket az összes érintett szervezetnek és intézménynek, a Fideszen kívül a Miniszterelnökségnek, az adatbázist kezelő BM-nek és a Nemzeti Választási Irodának (NVI) is.

Az NVI is válaszolt, azt írta: „Az NVI-től a névjegyzéki adatokat lehet megvásárolni, és mivel a névjegyzék nem tartalmazza az emailcímeket, ezért onnan nem juthatnak el a pártokhoz.” A témában érdeklődőknek pedig ezt a tavalyi cikkünket ajánlja az NVI.

Egyébként nem csak az ügyfélkapus címre érkezhetnek levelek, ezt is egy olvasónk írta például: „Én is kaptam ilyen levelet. Nem tudom, honnan ismerik az e-mail címet, nem ez az ügyfélkapus címem."

Az üzenetküldést mellesleg nem állították le, olvasónk ugyanerre a mailcímre újabban most ezt kapta egy szintén @fidesz.hu-s, de nem bakondis mailcímről: