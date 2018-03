Az MTI OS-en keresztül közleményt adott ki a Magyar Iszlám Közösség, ami úgy látja, hogy gyűlöletkeltés folyik a muszlimok ellen.

Tudjuk, hogy kampány van, de mi köze ennek egy világvallásnak és egy bejegyzett egyháznak? Az utóbbi száz évben nem a muszlimok küldték Auschwitzba zsidó honfitársainkat, nem mi követtük el a romagyilkosságokat, s nem mi követtünk el terrorcselekményeket! A zuglói központunk mellett fideszes vezetésű kerületekben 11 mecset van, köztük Hazánk legnagyobb mecsete is. Kérnénk, hogy az iszlám kártyát és az uszitást fejezze be mindenki! Minden volt, mostani és a jövőben elkövetett atrocitás ellenünk a gyűlöletkeltők számlájára fog iratni, s ha kell, ez ügyben akár a nemzetközi fórumokra, biróságokra is elmegyünk.