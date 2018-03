Kijött a legújabb Csepeli Hírmondó, a szokásosnál visszafogottabb, amennyiben Németh Szilárd fotója például csak a címlapon és bent egyszer szerepel, mondjuk ehhez kellett a Kúria dorgálása is.

A csepelieknek szóló lap olyan helyi, szűken vett csepeli ügyekkel és témákkal indít, mint pl.:

Szenegáli migránsok gyújtogattak Madridban

Még soha ilyen sokan nem vettek részt Békemeneten

Több tízezer migráns érkezne évente, ha nem lenne kerítés

Érdekes viszont, hogy hosszan ismertetik a Közös Ország Mozgalom Csepelre vonatkozó kutatását, amely szerint Németh 35 százalékon áll, a jobbikos és szoci jelöltnek 20-20 százaléka van, az LMP-snek 13, a 2014-ben győztes DK-s Szabó Szabolcsnak pedig 12. Azaz Németh a választók bő harmadának támogatását bírja, és egy minimális ellenzéki összefogás is lenyomná.

Németh receptje most épp egy bécsi BÉCSI, B.É.CS.I.!!!!!! heringes burgonyasaláta, amit akkor evett, amikor a Grinzingen járt. Recept a poszt végén, előtte viszont jegyezzük meg minden idők legdurvább lejárató címét:

Bangóné inkább hamburgert eszik

A szoci jelölt Németh tudományos igényű gasztroelemzésére reflektált a Facebookon egy hambis odaszúrással, be is került a kerületi lapba. Jó, azért a lap is félig veszi csak komolyra, azt írják, "az MSZP jelöltje visszavágott a maga módján a lacikonyhát, pörkölteket, sőt még a pacalt is kedvelő „rezsidémonnak” a Facebook-oldalán", és hozzáteszik, hogy korábban Bangóné is "megcsillantotta főzési tudományát. Párttársával, a szintén képviselő Heringes Anitával 2017 végén töltött káposztát készítettek."

És akkor íme a kötelező heti Németh-recept: