A választási eljárásról valamint a köznevelésről szóló törvény megsértése miatt kifogást nyújt be Orbán Viktor és Czunyiné Bertalan Judit kampánytevékenysége miatt az Együtt alelnöke. Hajdú Nóra kéri a helyi választási bizottságot, hogy tiltsa el a hasonló tevékenységektől a miniszterelnököt, illetve szabjon ki bírságot is. Akármi is lesz a vége, könyörgünk, hogy a részeg(nek tűnő) alakoktól ne tiltsák el a politikusokat!