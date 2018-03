Délelőtt azt közölte a Fidesz II-III. kerületi szervezete (itt indul Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter), hogy "ismeretlenek telefonos piackutatásnak álcázott kampányhívásokkal zaklatják a lakókat". "A 21-es körzetszámról érkező hívások során három, Varga Mihály országgyűlési képviselővel, illetve Láng Zsolt II. kerületi polgármesterrel kapcsolatos hazug, valótlanságokon alapuló kérdésre várnak választ."

Bár ismeretlenek a telefonálók, a Fidesz tudni véli, hogy a zaklató telefonokért Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja (itt indul az LMP színeiben) a felelős.

A kérdésekből, illetve az eljárás módjából nyilvánvalóan gyanítható, hogy a háttérben Ungár Péter képviselőjelölt áll.

A hívások és a jogosulatlan adatkezelés miatt a Fidesz büntető eljárást kezdeményezett.

Megkerestük Ungár Pétert az üggyel kapcsolatban. Ezt válaszolta: "nagyon örülök, hogy Varga Mihály is rájött arra, hogy telefonon keresztül is lehet kampányolni. Szeretném neki ezen felül jelezni, hogy az óriásplakát és a szórólap intézménye is létezik.

Varga Mihaly lelke turbulens biztos,

mert a Budai Polgar című propaganda kiadvány helyett másból is értesülhetnek a választópolgárok arról a 0 felszólalást produkáló munkáról amit befektetett a kerületbe." Ungár arra nem reagált, hogy a telefonszámokat honnan szerezték a kampányhoz.