1,2 milliárd forint parkol a fideszes államtitkár offshore cégének számláján

Több mint 1,2 milliárd forintnak megfelelő dollár van annak a Belize-ben bejegyzett offshore cégnek a bankszámláján, amelynek igazgatója Szabó Zsolt fideszes államtitkár és felesége – írja a Magyar Nemzet. A lap bemutat egy pecséttel és okmánybélyeggel ellátott dokumentumot, amelyen a közvetítő offshore cég képviselőjének és a közjegyzőnek az aláírása is szerepel.

A fideszes politikus cégének neve Joy World Enterprise Limited, 2013. június 10-én jegyezték be. Szabó vagyonnyilatkozatában nincs nyoma a vállalkozásnak. A cég számláján található összeg jelenleg zárolva van, mert a számlavezetés díját (évente 300 dollár) csak 2017 végéig fizették ki. Amennyiben megtérítik erre az évre is, feloldják.

A lap szerint Szabóék egyik családi vállalkozásának címe (Exact-Cont Kft.) is feltűnik egy dokumentumon, amelyet ebben – a szerző nélküli – cikkben nem mutatnak be. A Magyar Nemzet többször kereste telefonon Szabót, SMS-t is küldtek neki, de egyelőre nem érték el.

Belize, ez a kis közép-amerikai offshore-paradicsom egyébként onnan lehet ismerős, hogy oda menekült a Kun-Mediátorral szinte egész Karcagot átverő Bróker Marcsi.

Szabó Zsolt egyébként Hatvan környékének egyik legbefolyásosabb politikusa, legutóbb azzal került a hírekbe, hogy Lázár János pár hete kiosztotta egy kormányinfón. Erről bővebben itt olvashat.