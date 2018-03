Le kell tartóztatni Szabó Zsoltot, az Orbán-kormány tolvaj államtitkárát! – ezzel a címmel adott ki közleményt a Demokratikus Koalíció. A párt emlékeztet arra: „ekkora be nem vallott és külföldön tartott pénz töredékéért négy éve letartóztatta az MSZP-s Simon Gábort a Polt Péter vezette ügyészség. A DK szerint az ügyészségnek az akkori gyakorlat alapján azonnal intézkednie kell az őrizetbe vételről, Szabó Zsoltnak pedig be kell számolnia arról, hogy honnan van ez a pénz”. És persze arról is: „jutott-e belőle a maffia keresztapjának, Orbán Viktornak is?”