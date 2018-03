A befolyással üzérkedés miatt indult büntetőügyben is felfüggesztette Szepessy Zsolt (Összefogás Párt) képviselőjelölt mentelmi jogát a Nemzeti Választási Bizottság, írja az MTI. Szepessytt március 5-én vették jogerősen nyilvántartásba jelöltként, így elvileg megilleti a mentelmi jog. Ezt azonban egy, a számvitel rendjének megsértése miatt folyó büntetőeljárásban már március 12-én felfüggesztette az NVB (a 2014-es választásra felvett kampánytámogatásokkal való elszámolás szabálytalanságai miatt emeltek vádat ellene).

Most pénteken újabb ügyben bukta a mentelmi jogát: a Nyíregyházi Törvényszék most azért kezdeményezte a jelölt mentelmi jogának felfüggesztését, mert tavaly szeptemberben befolyással üzérkedés és hamis magánokirat felhasználása miatt négy év börtönbüntetésre ítélte. Ebben az ügyben a bíróság szerint Szepessy Zsolt pénzért csaknem hatszáz ukrán állampolgárnak ígért segítséget a magyar állampolgárság megszerzésében, de végül egyetlen honosítási eljárást sem indított el; az az ügy most másodfokon van.