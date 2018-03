Márki-Zay: Ilyen rendszerben Rákosi óta nem éltünk

Márki-Zay Péter járja az országot. A hódmezővásárhelyi győzelem után, a friss polgármester az ellenzéki pártok koordinációját is kézbe vette, saját oldalt indított, ahol már több mint 50 jelöltet mutatott be, akik szerinte alkalmasak lennének legyőzni a fideszes jelöltet, persze ehhez a pártoknak is meg kellene egyezni. Szombaton Veszprémben tartott Kész Zoltánnal közös utcafórumot.

Kész azzal vezette fel Márki-Zayt, hogy Hódmezővásárhelyen a veszprémi modell folytatódott, és a két modell úgy fog elhíresülni április 8-a után, mint a magyarországi modell: az emberek meg fogják érezni, hogy a győzelem ott van a kezükben. Szerinte bármit is ígér Orbán és a sleppje, hinni már nem nagyon lehet nekik, majd példaként említette, hogy legutóbbi fideszes kihívója - éppen az állítólagos offhosre-számlás fideszes Szabó Zsolttal kampányolva - arról beszélt, becsületbeli ügy a városban a húszemeletes megoldása, de azóta sem történt semmi.

"Ne féljünk, többen vagyunk"

- mondta Kész, majd az önkormányzatnál dolgozóknak azt üzente, ne féljenek, ők nem a hatalomra esküdtek fel, ők a köz szolgálatára esküdtek fel, és az újságíróknak pedig azt, ne féljenek, ők nem a tulajdonosokra esküdtek fel, hanem az objektív tájékoztatásra.

Orbán egyesítette a nemzetet. Maga ellen

Kész után Márki-Zay tartott beszédet, ahol azzal kezdte, hogy azt érzi, ahogy '48-ban, '56-ban, vagy '89-ben, úgy most is egyesült a nemzet: Orbánnak sikerült egyesíteni a nemzetet, igaz hogy nem maga mögött, hanem maga ellen. Szerinte rendszerváltó hangulat van, és bár ő, mint kiábrándult fideszes szavazó most nem lát olyan pártot, amelyik maradéktalanul kiállna mind a 4 alapérték mellett (demokrácia, jogállam, piacgazdaság és európai integráció), de az emberek kiállnak ezek mellett, és ha létrejönne egy többféle pártból álló kormány, akkor az mind a 4-et képviselné. Még ha külön-külön nem is bízunk ezekben a pártokban, az lehet a garancia, hogy ők sem bíznak egymásban, így olyan garanciákat építenének a rendszerbe, hogy ne lehessen többé letéríteni Magyarországot a jó útról.

Márki-Zay szerint a Fidesz-kormány erkölcsileg már megbukott, az pedig, hogy Orbán korábbi önmagával is szembe menve minden nyugat-európai, keresztény barátunkkal harcban áll, támadja őket, míg Putyinnal és Erdogannal barátkozik, róluk csak jó véleménnyel van, az

"Orbán visszavonhatatlan árulása".

Szerinte a hatalom annyira túltolta a megfélemlítést hogy, már egy esélytelenebb, de az ellenzéket megosztani tudó jelölt indulna, már őt is megfenyegetik, akár az állása elvesztésével is. Szerinte az látszik, hogy a rendszer még a saját logikájával szemben is a terrorra épít és a megfélemlítésre.

Ha Vásárhelyen kicsit okosabbak lettek volna, ha Lázár János kicsit okosabb lett volna, akkor semmi esélyünk nem lett volna győzni, de már a saját rendszerüket sem értik. Most igazán van esélyünk

- mondta, majd hozzátette, hogy odaáig lemennek, hogy egy állami hivatalnál dolgozót megfenyeget a főnöke, ha like-olni meri az ő Facebook-oldalát.

"Ilyen rendszerben Rákosi óta nem éltünk, a Kádár-rendszer is toleránsabb volt, mint az az orbáni hatalom, ahol a miniszterelnök bosszút ígér március 15-én"

- mondta Márki-Zay. Szerinte nem a bevándorlás itt a valódi veszély, hanem a kivádnorlás: 600 ezer magyar van kint, és valamiért nem az Orbán által dícsért Erdogan, vagy Putyin orzságába mennek jellemzően, hanem abba a Nyugat-Európába, ahová a fideszes képviselők rettegni járnak ki. Majd megemlítette azt is, hogy miféle biztonságról beszélnek Orbánék, amikor úgy vásárolhattak itt 200 ezer SIM-kártyát terroristák, hogy semmilyen szerv azt észre nem vette, vagy amikor Orbán eg yolyan emberrel bizniszel, akit a terrorizmus támogatása miatt kröznek. És akkor az ügynökaktákról még nem is beszéltünk, amit a harmadik Orbán-kormány sem volt képes nyilvánosságra hozni.

Aztán egy meredek húzással Horthyt hozta fel példának, hogy még ő is messze magasabban volt erkölcsileg, mint Orbán: "közismert, hogy '20-ban 200 hold földje volt, és amikor 1944-ben elhagyta az országot, akkor is 200 hold földje volt. Egészen máshol tartunk ma" - mondta.

Majd elmondta, amit már sokszor: mindenki szavazzon listán szíve szerint, de egyéniben mindnehol a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, Veszprémben például Kész Zoltánra. Szerinte az ellenzéki pártoknak példát kell mutatniuk együttműködésből, mert egy esetleges kormányalakításnál úgyis együtt kell működniük.