Tegnap este Juhász Péter az Együtt politikusa is sorra került a köztévén, ahol az ellenzéki pártoknak 5-5 percük van, hogy bemutassák programjukat. Remek sorozat ez, nagy pillanatai voltak a Momentum politikusának is korábban, de péntek este a Kétfarkú jelöltje is beült öt percre, hogy csirkejelmezben szívószállal igyon vizet két kotkodács között.

Juhász Péter pedig hosszan sorolta azokat a fideszes ügyeket, botrányokat, visszaéléseket, amikről a köztévén egyáltalán nem volt szó az elmúlt években. Megjegyezte, legutóbb 4 évvel ezelőtt volt a köztévében (4 év alatt összesen 5 perc), és akkor éppen hajtóvadászatot indított a köztévé a szocialista politikus ellen, akinek külföldi bankszámlán tűnt fel százmilliója. Meg is jegyezte Juhász, hogy most nem látja, hogy a fideszes politikust hajtanák, akinek állítólag egymilliárdnál is többje van egy offshore cég számláján. Az egészet itt tudja megnézni: