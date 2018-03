Mondjuk jó kérdés, hogy jó irány-e ennyire a mennyiségre menni, de nyilván majd ez is kiderül nemsokára. Mindenesetre ma bejelentkezett először azzal, hogy az egészség a legfontosabb, a betegség a legrosszabb, van mit tenni egészségügyben, de azért sokat költöttek is rá. A következőben egy gyógyszertárból kért elnézést a gyógyszerészi kamarától, amiért nincs ott személyesen, de sajnos kampányolnia kell. Itt elmondta, hogy jó az irány, magyar gyógyszerészeknek magyar patika. Majd újra jelentkezett pár perc múlva egy szintén egészségügyis videóval, amiben egy makói szűrővizsgálati napról jelentkezett be. Majd a videó végén a következő fontos megállapítást teszi:

Mindenkinek vigyáznia kell a saját egészségére és az állam is vigyáz mindenki egészségére!