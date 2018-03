Idén először állt ki vitára a Fidesz, a Momentum volt az ellenfél

Szatmáry Kristóf XVI. kerületi fideszes képviselőjelölt állt ki vitára a momentumos Hollai Gáborral kedd este (hasonlóra még volt eddig példa idén). A vitán csak a meghívottak vehettek részt, mindenki más Facebookon követhette az események. Négy fő témáról, az egészségügyről, gazdasági helyzetről, korrupcióról és a nemzetközi helyzetről vitáztak a felek.

Gazdasági helyzet

Az első témát a kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztos dobta be, aki akkurátusan felsorolta, mi mindent ért el a Fidesz az utóbbi nyolc évben. Kiemelte a foglalkoztatottak számának növekedését, a belső fogyasztás növekedését, illetve említés szintjén a rezsicsökkentést is. Szerinte, ha nem a Fidesz kormányoz és nem ilyen bátran, akkor ott tartana most Magyarország, ahol Görögország, nem lenne ekkora stabilitás és kiszámíthatóság.

Fotó: Facebook Hollai Gábor (b) és Szatmáry Kristóf (j)

Hollai Gábor erre annyit reagált, hogy fölösleges kiszámíthatóságról beszélni akkor, amikor a kormány egy tollvonással elveheti a trafikokat vagy kénye-kedve szerint sújthat bárkit különadókkal. Azt persze elismeri, hogy valóban nem teljesít rosszul a magyar gazdaság, de szerinte ez lehetne sokkal jobb is:

Ha a Gyurcsány-kormányhoz hasonlítjuk a mostani kormány teljesítményét, akkor nagyon alacsonyra tettük a lécet.

Szerinte a versenytársainkhoz kellene viszonyítani magunkat, abban pedig nem teljesítünk jól.

Erre Szatmáry megjegyezte – ő is belerúgva egyet Gyurcsányba –, hogy

A régiós országok szerencsések voltak, hogy nem volt egy Gyurcsány Ferencük.

Egészségügy

Hollai megkérdezte: ha dübörög a gazdaság, akkor miért van ilyen állapotban az egyészségügy. Szerinte balkáni állapotok uralkodnak a kórházakban, ami szégyen és gyalázat, növekszik a kórházi fertőzések száma és minden negyedik ember (32 ezer) úgy hal meg, hogy az elkerülhető lett volna.

Jobb lett volna, ha stadionok helyett inkább erre költjük a milliárdokat.

Ugyanakkor mindezt nem csak a Fidesz hibájának tartja, hisz 15-20 éve is rossz volt az egészségügy. Ám szerinte az a párt felelőssége, hogy 2010-óta 2/3-os többséggel van hatalmon, és mégsem hajtott végre egyetlen strukturális változtatást sem.

Fotó: Facebook

Szatmáry szerint ezek az állítások nem feltétlenül fedik a valóságot és azzal védte meg a stadionokat, hogy az ilyen beruhások miatt 400 ezerrel több ember sportol (profi és utánpótlás szinten), ami óriási spórolás hosszú távon az egészségügy szempontjából. Megemlítette a több százmilliárd forintos fejlesztéseket és azt is elmesélte, hogy nemrég neki is be kellett kétszer feküdnie a kórházba, mégsem kapott fertőzést. Persze elismeri, hogy nem minden tökéletes, de jó úton halad az egészségügy.

Nemzetközi helyzet

Ezen a ponton akadozni kezdett a Facebook Live, így a vita elejéről sokan lemaradhattak (amikor visszajött az adás, 98-ról hétre csökkent a nézők száma). Szatmáry vélhetően azzal jött, hogy az ellenzék le akarja bontanki a karítést, mert Hollai előbb elmondta, hogy ez nem igaz, majd az utolsó 45 másodpercét erre áldozta:

A momentum nem szeretné lebontani a kerítést. A momentum nem szeretné lebontani a kerítést. A momentum nem szeretné lebontani a kerítést. A momentum nem szeretné lebontani a kerítést. A momentum nem szeretné lebontani a kerítést. A momentum nem szeretné lebontani a kerítést. A momentum nem fogja lebontani a kerítést.

Korrupció

Az utolsó téma a korrupció volt, Hollai pedig előbb felszinesen megemlítette Szatmáry kétesebb ügyeit – a trafikjait, a zöldség-gyümölcsös üzlete szabálytalankodásait és eltitkolt bevételeit –, majd rátért arra, hogy miért keresett egy év alatt 71 milliárd forintot Mészáros Lőrinc.

Az nem lehet mentség, hogy Gyurcsány alatt is loptak. Ez nem ad felmentést.

A végszó ellenére Szatmáry csak azért is elmondta, hogy főleg a baloldal a korrupt, Mészáros pedig közbeszerzéseken nyert, amik fairek, átláthatóak és szigorúan szabályozottak, így ezekkel minden rendben van.

A korrupció egy politikai fegyver, amit az ellenzék akkor vesz elő, amikor nincs mit mondania

– fejezte be a vitát a fideszes politikus.