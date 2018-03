Ha valaki bővebben is kíváncsi a témára, annak idemásolom az egész közleményt:

"Reagálás Szél Bernadett és Svédország oktatási miniszterének sajtótájékoztatójára

Szél Bernadett elfelejtette azt megemlíteni, hogy a bevándorlás a svéd oktatást és a svéd iskolák életét is tönkreteszi. A nagyszámú migránscsoportok miatt a bevándorláspárti svéd oktatási miniszternek és a tanároknak az iskolákban is egyre súlyosabb etnikai-vallási konfliktusokkal, feszültséggel és antiszemitizmussal kell szembenéznie. A svéd iskolák már migráns-bandaháborúk, tömegverekedések helyszínei, és a nagyszámú muszlim közösségnek való megfelelési kényszer miatt gyakran felhagynak hagyományaikkal, és már az egyházi iskolák bezárása is napirendre került."