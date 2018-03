Egy sima örökösödési ügyvédi adatkérésre épített migránsos hazugságot a kormány

Napok óta forog a médiában egy rejtélyes ügy: vajon kért-e a Helsinki Bizottság adatokat a kormánytól az üres lakásokról, hogy migránsokat telepítsen ezekbe, vagy sem. A kormány egy "közadatkérést" lobogtatott, a Helsinki Bizottság pedig csak pislogott, mert semmi ilyesmiről nem tudott.

Most végre kiderült, mi ez az egész. Miután megírtuk, hogy lehet, hogy egy sima örökösödési ügyről van szó (lásd jobboldalon), Kárpáti József megkereste az Indexet, és ezzel egyidőben a Facebookra az alábbiakat írta ki a kormány posztja alá:

Az adatigénylést én kértem egyéni ügyvédként, megjegyzem, a Nemzeti Vagyonkezelőtől, nem a Kormánytól. Egy öröklési ügyben szeretném felkutatni egy ügyfelem 2017-ben elhunyt rokona után fellelhető ingatlanvagyont. Az ügyfelem nem migráns. A levelet hozzájárulásom nélkül, a céljától eltérően használták fel.

Kárpáti József az Indexnek azt mondta, egy ügyfele távoli rokona halt meg 2017-ben, a hagyatékot próbálja most felkutatni. Azt is mondta, hogy nem járult hozzá a levél továbbításához, mármint ahhoz, hogy a Nemzeti Vagyonkezelőtől a kormányhoz jusson el a levele.

Írni fogok az adatvédelmi biztosnak, hogy vizsgálja ki ezt,

mondta az ügyvéd.

Azt is mondta, hogy ezzel az üggyel "meg van hurcolva a Helsinki Bizottság". Ő ugyan tagja a civilszervezetnek, ami egy társadalmi munkában vállalt tagság, "megjelenek évente kétszer közgyűlésen, de közben van saját praxisom, amelyben ügyvédi titoktartás alatt dolgozom", mondta, hozzátéve: 2006-ban járt el utoljára helsinkis ügyvédként. Ennyi erővel számos más civilszervezettel össze lehet kötni a nevét, "ez egy ilyen műfaj, ha az ember megjelenik a médiában, akkor az internet megőrzi, gondolom kiguglizták a nevemet", mondta.

Kárpáti az ügyvédi kamarának is írt, hogy "nézzék meg, hogy normális-e ez a dolog". Hozzátette: elképesztőnek tartja, hogy nyilvánosságra került az adatkérése.

Gondolja el, holnap az ön ügyvédjének a levele fog megjelenni a kormány honlapján?

Az ügyvéd amúgy érdemi választ még nem kapott a levelére. "Pedig sokat segítene az ügyfelemnek", mondta.

Kárpáti a Magyar Helsinki Bizottságnak is írt levelet, lényegében megismételve, amit nekünk nyilatkozott, a levél a szervezet Facebook-oldalán elolvasható. "Ez az eset is jól mutatja, hogyan működik a kormány hazugsággyára, hogyan képesek egy ügyfele érdekében eljáró, tisztességes ügyvédet közellenségnek lefesteni. Ahogyan ő, úgy a Helsinki Bizottság is minden jogi eszközt igénybe fog venni, hogy elégtételt kapjunk" - fűzte kommentárként a levélhez a bizottság.