Az Együtt visszaléptette jelöltjét a DK-s jelölt javára

Az Együtt egyoldalúan visszalépteti jelöltjét Budapest 12. számú választókerületében a DK-s Hajdu László javára - írták közleményükben, amiben nem említik a jelöltjük nevét, Huzsvári Erzsébetet.

A párt szerint továbbra is minden egyes egyéni választókerületben a legesélyesebb jelöltnek kell indulnia, ezért páldát mutatnak a XV. kerületben is. Mint írják, az Együtt egyoldalúan visszaléptette már jelöltjeit több LMP-s, MSZP-s DK-s és független jelölt javára is, valamint Juhász Péter is példamutató módon visszalépett a Belvárosban.

Az Együtt arra kér minden demokratikus ellenzéki pártot és civil szervezetet, hogy hasonlóképp járjanak el, azaz támogassák Hajdu Lászlót a Fidesz ellen induló egyetlen jelöltként.

Az Együtt emellett abban bízik, hogy más pártok is felismerik a választók elvárását, és visszaléptetik egyéni jelöltjeiket a győzni képes jelöltek javára. Így például az Együtt olyan helyben győzni képes jelöltjei javára, mint Berkecz Balázs, Baranyi Krisztina, Vajda Zoltán, Szabó Szabolcs, Lövei Csaba, vagy Kerepesi Tibor.

A 12. választókerületben a Fidesz László Tamást, a Jobbik Gyenes Gézát, az LMP Szilvágyi Lászlót, a Momentum Krisztics Biankát, az MSZP-P-DK megállapodás pedig Hajdu Lászlót indítja.