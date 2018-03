Heteken belül kezdődik az építkezés Pakson

Cikkünk folyamatosan frissül!

A kormányülés elhúzódása miatt szerény 45 perces késéssel elkezdődött a Miniszterelnökség sajtótájékoztatója, egyben Kovács Zoltán szóvivő azt is bejelentette, hogy a kampány miatt 45 percig fog tartani – szép szimmetria. Ezúttal is csak a hírértékű bejelentésekről, válaszokról számolunk be.

Lázár a kormányülésről

Lázár elsőként az Európai Tanács (az uniós tagországok miniszterelnökeinek tanácsa) múlt heti két napos brüsszeli üléséről, illetve az ENSZ készülő menekültügyi dokumentumaival kapcsolatos kormányálláspontról beszélt, ezeket korábban a sajtó, így az Index is ismertette.

Lázár a Budapestről kiutasított orosz diplomatával kapcsolatban elismerte, hogy a lépés az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Theresa May kérésére, a Szkripal-üggyel összefüggésben történt.

Azzal kapcsolatban, hogy van-e Soros Györgynek és a szervezetei tevékenységének nemzetbiztonsági kockázata, Lázár János megismételte, hogy a kormány szerint Magyarországon 2000 fő dolgozik Soros embereként manipulációval és a közvélemény befolyásolásával, Brüsszelben pedig mintegy 100.

A választás után a kormánynak értékelnie kell ezeket a folyamatokat, mert a Nyílt Társadalom Alapítvány beavatkozik az EU politikájába – közölte Lázár.

3,8 százalékra csökkent a munkanélküliség, négymillió 441 ezer főre nőtt a foglalkoztatottak száma, ez 700 ezernél több mint 2010-ben. Megvalósult az ígéret, hogy egymillióval többen fognak dolgozni – fogalmazott Lázár, de a hiányzó 300 ezerre nem tért ki. A reálkeresetek 11 százalékkal nőttek, folyamatosan csökken a közmunkások, és nő a piaci foglakoztatottak aránya.

A kormány fontolgatja, és "az elkövetkező napokban" dönt arról, hogy a 12 ezer forintos téli rezsicsökkentést miként érvényesítse azokon a településeken, ahol nincs vezetékes gáz (illetve távfűtés).

A kormány arról is döntött, hogy még ma törvényjavaslatot nyújt be a magasházakról. Eszerint Magyarország egész területén 65 méter létesülhet magasabb épület, a korlátozás június elsején lép életbe, tehát az addig megkezdett építkezésekre a korlátozás nem vonatkozik. A Bazilikánál nem kell magasabb épület a pesti oldalra – mondta Lázár. Szerinte jelenleg 3, Budán épülő épület veszélyezteti ezt a tervet, a kormány törvényes eszközzel, akár kártalanítással is kész rendezni a kérdést, tehát megakadályozni az épületek megvalósulását.

Ezután következtek a kérdések

A kormány nem tervez vizsgálatot Vona Gábor jobbik-elnök és egy állítólagos barátja közötti kapcsolat miatt, a "barát" a kormánymédia szerint részt vett a II. János Pál elleni merényletben 1981-ben.

Hazugságnak tartja, hogy a Fidesz arra utasított volna bárkit, hogy a Nemzeti Választási Irodánál megakadályozzák a szocialistáknak a vasárnapi zárvatartásáról szóló népszavazási kérdését. Erről tegnap az ügyben aktív "kopaszok" vezetője nyilatkozott.

A 444.hu és a Direkt36 mai cikkével kapcsolatban megismételte, hogy az érintett négy hatóság minden letelepedési kötvényest átvilágított. A cikk arról szólt, hogy egy körözött nemzetközi bűnöző és az Asszad-rezsim egyik gyanús, pénzmosással gyanúsított figurája is letelepedhetett Magyarországon. Lázár szerint meg kell várni a szakértők, a hatóságok válaszát, melyek a legjobb tudásuk szerint jártak el.

Lázár nem tartja félelemkeltőnek vagy rasszistának a Fidesz új plakátjait, melyeken sötét arcbőrű emberek tömege és egy nagy stoptábla látható.

A mindenkori parlamenti többség leállíthatja Paks2-t, a kérdés az, hogy van-e ennek értelme – közölte Lázár. Bejelentette, hogy a következő hetekben megkezdődnek az építési munkák, az oroszokkal kötött szerződés felmondható, de ennek súlyos pénzügyi következménye lesz.

Az Index olvasói azt szerették volna, hogy kérdezzük meg Lázártól, mit szól ahhoz, hogy Bécset márciusban a Mercer ismét a legélhetőbb városnak nevezte. Lázár ezt remek hírnek nevezte, majd statisztikákat mondott arról, hogy Bécsben mennyivel súlyosabb a bűnözés, mint Budapesten. Megismételte, hogy a videója nem Bécsről, hanem annak Favoriten nevű kerületéről szólt, ahol "már nem élnek".

Az Index kérdezte azt is, hogy mit szól Lázár ahhoz, hogy a nemzetbiztonsági bizottság fideszes bojkottja miatt nem lehet nyilatkoztatni a nemzetbiztonsági szolgálatokat, hogy miként vehettek részt a 444 cikkében megnevezett személyek a letelepedési kötvényprogramban. Lázár szerint sajnálatos a bizottságban kialakult helyzet, de a kérdéseket a szakszolgálatoknak kell feltenni.