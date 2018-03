Kósa Lajos hetek óta bujkál a sajtó elől. Nem csoda, a csengeri nő 1300 milliárdos örökségével kapcsolatban (amihez különböző közjegyzői iratok szerint Kósának és az édesanyjának is köze van) egy csomó furcsaság és megválaszolatlan kérdés van.

Nyilván nem véletlen, hogy Andy Vajna kormánybiztos tévéjébe mindenféle félelem nélkül be mert menni, valószínűleg tudta, hogy nem ott fogják az ügyben sarokba szorítani És, hát nem is szorították. A műsorvezető egyelten kérdést tett fel az ügyben, az se valódi kérdés volt, hanem inkább egy felvezető Kósa már ismert monológjához. Aztán ugrottak is a következő témára. Bátorság, bátorság.

Itt lehet amúgy megnézni a beszélgetést: