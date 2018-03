Egyoldalúan visszalépteti országgyűlési képviselőjelöltjét az Együtt a XV. kerületben, azaz Budapest 12. számú választókerületében a Demokratikus Koalíció színeiben induló Hajdu László javára. Az Együtt arra kér minden demokratikus ellenzéki pártot és civil szervezetet, hogy hasonlóképp járjanak el, azaz támogassák Hajdu Lászlót a Fidesz ellen induló egyetlen jelöltként.

Az Együtt bízik abban, hogy más pártok is felismerik a választók elvárását, és visszaléptetik egyéni jelöltjeiket a győzni képes jelöltek javára, például az Együtt olyan jelöltjei javára, mint Berkecz Balázs, Baranyi Krisztina, Vajda Zoltán, Szabó Szabolcs, Lövei Csaba vagy Kerepesi Tibor.

Emlékeztetnek arra is, hogy az Együtt egyoldalúan visszaléptette már jelöltjeit több LMP-s, MSZP-s DK-s és független jelölt javára is, valamint Juhász Péter is példamutató módon visszalépett a Belvárosban.