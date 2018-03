Nagyszabású portét közölt az Orbán-rendszerről a New York Times, és egy ilyen cikk már csak is érdekes, mert megmutatja, hogyan láttatja Magyarországot a világ egyik legbefolyásosabb és szakmailag is legnívósabb lapja. A cikk nem elsősorban a választással foglalkozik – melyet a szerző, Patrick Kingsley lefutottnak tart –, hanem azzal, milyen szinteken és milyen módszerekkel betonozza be Orbán Viktor a hatalmát. A cikkről a szemlénket itt olvashatja.