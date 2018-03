Halálbüntetést kértek az ellenzékiekre Németh Szilárdtól

Az ország legfrusztráltabb, legtöbb csalódást megélt Fidesz-szavazói bizonyosan Angyalföldön élnek. Itt még a 2010-es kétharmados fideszes tarolás idején is az MSZP győzött, Tóth József MSZP-s polgármester és csapata pedig leválthatatlannak tűnik, legutóbb minden egyes szavazókört simán megnyertek a szocialisták a XIII. kerületben.

És akkor a 2018-as kampányban az angyalföldi hotel éttermében üldögélő fideszes nyugdíjas kemény mag még Németh Szilárdtól is azt kapja az arcába, hogy "Szanyi a maguk terhe, innen való, az elvtársi közösségből, és kőkeményen szolgálja Brüsszel és Soros György érdekeit". A felhördülésre a Fidesz alelnöke persze pontosította, hogy Szanyi megválasztásáról (Szanyi négyszer nyert egyéniben a XIII. kerületben) legkevésbé a fideszes fórumon csücsülő hölgyek és urak tehetnek.

Németh Szilárd az országjárása feltehetően legkeményebb állomásához érkezett. A Fidesz alelnökének ugyanis abban a választókerületben kellett gyújtó hangú fórumot tartani, amely jelenleg is a baloldal magabiztos bástyája, a fideszes győzelemhez pedig itt legalább akkora csoda kéne, mint egy DK-s győzelemhez Csornán.

Az itt lévő fideszes szavazóknak itt nem könnyű meggyőzni a szomszédokat a kormány politikájáról, a boltban az ismerősöket pedig inkább arra érdemes rábeszélniük, hogy ne menjenek el szavazni. Hiszen aligha a Fideszre ikszelnek.

A fórum előtt éppen arról tanácskoztak a résztvevők, hogy a szavazatszámláló bizottságokban milyen nehéz dolguk lesz, mert "tele van MSZP-ssel", és "amerre nézek, MSZP-s ül". "Egyezzetek meg, hogy a jobboldalra kerüljön minden pecsét a szavazólapon!" - tanácsolta egy rutinosnak tűnő fideszes szavazatszámláló a többieknek. A helyszínen osztogatott választási kiskáté pedig olyan bölcs tanácsokkal látta el a fideszeseket, hogy csak akkor menjenek mozgóurnázni, ha van fideszes társuk a szavazatszámláló bizottságban, mert NEM SZABAD egy percre se felügyelet nélkül hagyni majd a szavazóhelyiséget április 8-án.

Olimpia Angyalföldön 2032-ben

Ilyen hangulatba érkezett meg Németh Szilárd, akit Harrach Tamás, a Fidesz-KDNP helyi jelöltje azzal vezetett fel, hogy 100 milliárdért fejlesztett a kormány a kerületben, Vasas Stadion, Duna Aréna, Margitsziget, de "veszélybe kerül ez is, elözönlik a 13. kerületet az illegális migránsok".

A téma szakértője, Németh Szilárd gyorsan rá is tért a migránsok okozta problémákra, ám előtte még a Duna Aréna miatt megdicsérte a kormányt és az angyalföldieket, "ezen ámult a világ". Szerinte Budapest olimpiát is képes lett volna rendezni, "de megfúrták, akik idegen érdekeket szolgáltak". Megnyugtatott viszont mindenkit, hogy a legfelsőbb szinteken már gondolkodnak a 2032-es olimpiában. A visegrádi négyekkel pedig már meg is indult az egyeztetés, hogy közös nyári vagy téli olimpiát rendezzenek ezek az országok.

A migránsok elveszik a lakásainkat, templomainkat, nyugdíjunkat

Vagyis Angyalföldnek 2032-ben is lesz dolga. Persze csak akkor, ha addig nem özönlenek el minket a migránsok. Németh Szilárd egy órán keresztül levetítette a Fidesz sokszor látott és ismertetett migránsozó-sorosozó diasorát, és mellé a következő rémekkel riogatta az angyalföldi hallgatóságot. A teljesség igénye nélkül néhány példa Németh Szilárdtól, mi történik, ha az ellenzék nyer, és jönnek a migránsok:

Ha minden pénzünket a bevándorlókra fordítjuk, nem marad egészségügyre, oktatásra, fejlesztésre.

Először elfoglalják a lakásokat, utcákat, munkahelyeket, iskolákat, majd a templomainkat, végül az egész várost. Londonban már nem brit a polgármester, ott "csepeliesen szólva lefőtt a kávé", vagyis megfordíthatatlan a történet (London polgármestere a muszlim Sadiq Khan.)

Németországban és Ausztriában az első osztályban több a migráns hátterű gyerek, mint a német és osztrák. Azt mondják, hogy a migráns gyerekek integrálódni fognak, de nem ez lesz a helyzet, "nem fognak megtanulni németül, a német gyerekek fognak hozzá igazodni". Itthon is ugyanez várhat ránk.

2020-ig 60 millió migráns indul útnak, vagyis "másfél év és kész, ezek megindulnak, ha nincs határvédelem, akkor vége a dalnak, elfoglalják Európát".

Olyan erőszakos cselekményeket fognak elkövetni, mint Párizsban, Brüsszelben, Berlinebn vagy legutóbb Bécsben.

"Ha mindenki azt csinál, amit akar, elszabadulnak az indulatok, elszabadulhat bármi", a rendőrség számát ezért 7000-rel növelték. De " mindez füstbe mehet, ha beengedjük a bevándorlókat".

"Próbálják eltagadni", de terrorcselekményeket követnek el. "Emberek veszítik el az apjukat, anyjukat, gyereküket, nagyanyjukat, hány embernek kell még meghalnia, hogy vége legyen?"

A brüsszeli terrorcselekmény, a metró és a reptér megtámadása bizonyítja, hogy az európai életformát támadják. Azt üzenik, hogy "ne repkedjetek, ha repülőre szálltok, az legyen a fejetekben, hogy fel fogunk benneteket robbantani".

Bármelyik ellenzéki miniszterelnök-jelölt kerül hatalomra, "a feladata a Soros-terv végrehajtása, jó napot kívánok". Karácsony Gergely, "a zuglói komcsi polgármester" pártjának, Párbeszéd Sorosért párt lesz a neve".

Németh Szilárd tehát percről percre egyre rémisztőbbnek festette le a helyzetet, mi történne, ha az ellenzék nyerne. A szinte kizárólag nyugdíjasokból álló közönségnek pedig a végén bedobta a legnyomósabb érvet: Soros György "9 milliót adna egy bevándorlónak. Hány nyugdíjas kap ennyit egy évben? Tegyék fel a kezüket, nem látok sok kezet, sőt, egyet sem."

Civilek ne foglalkozzanak a migránsokkal!

Németh Szilárd a végén még azzal is fokozta a hangulatot, hogy a Magyar Narancsból olvasott fel részleteket arról, hogy baloldaliak hogy érvelnek a Jobbikra való szavazás mellett. Nem lehet tehát azon csodálkozni, hogy a fórum végére igencsak tűzbe jött a közönség, és gyakorlatilag mindenki kevesellte azokat az, amit a Fidesz kilátásba helyez a migránsok és az ellenzékiek ellen.

A kérdéseknél ugyanis felszólalt egy nyugdíjas, aki azt javasolta, hogy gondolják át a Stop Soros törvény szigorítását, hogy

a civil szervezetek egyáltalán ne foglalkozhassanak migránsokkal, be kéne őket tiltani.

Németh erre azt mondta minden konkrétum nélkül, hogy a törvény szigorításával természetesen egyetért, hiszen "napról napra dőlnek ki a csontvázak".

Németh mondandóját erősítette egy asszony, aki ugyan nem kérdezett, de elmondta, hogy Belgiumban él, ahol "az idegenek annyira jelen vannak, hogy félelmetes". Vannak időpontok, amikor az utcán nem is látni fehér embert", az idegenek "a fiatalokat megtámadják, a fiamat háromszor összeverték, elvették a pénzét, telefonját", "este már nem nagyon lehet kimenni, "sosem lehet tudni, honnan fognak támadni". Németh köszönte a hozzászólást, és megerősítette, hogy Belgium egy részén nem "belga rend van, hanem a sariát alkalmazzák".

Halálbüntetés az ellenzékiekre? De legalább az állampolgárság megvonása

Egy hölgy azt sürgette, hogy a Fidesz vegye kézbe végre az oktatást, mert "48 óta nincs magyar kézben az oktatás, a 20 évesek azért nincsenek itt jelen, mert ők már más retorikát használnak", hisz nem oktatják nekik a magyar nyelvet. Németh egyetértett a magyar nyelv oktatásának fontosságával, és hogy hatodikban legyen kötelező az Egri Csillagok, mert ma igazán aktuális.

Egy úr azonban emelte a tétet, és arra volt kíváncsi, hogy

megtörténik-e az ellenzékiek, vagyis "a hazaáruló politikus férgek felelősségre vonása, ha nyerünk".

A férfi a halálbüntetést is megfelelőnek tartaná, "bár sajnos a halálbüntetést elutasítja az EU", de "az állampolgárság megvonásán esetleg gondolkodik-e a Fidesz?" - szólt a kérdés, amely a legnagyobb tapsot kapta a teremben.

Németh igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy 3 féle elszámoltatás létezik, "a büntetőjogi a legnehezebb kategória", viszont "az erkölcsi és a politikai a legkönnyebb, ennek eszköze a választás". "Ha nem kerülnek be a parlamentbe, annál nagyobb elszámoltatás nincs" - válaszolta Németh, ám a felbőszült közönség ezzel nem elégedett meg,és többen bekiabálták, hogy "a Gyurcsányt sose vonták felelősségre". Németh azzal hárított, hogy Gyurcsányt nem lenne miért felelősségre vonni, ha nem ülnének bent a parlamentben. Németh Szilárd szavait végig itták a résztvevők, de ez a válasza már nem kapott tapsot.