Szabadlábon marad a feleségét megkéselő kamupártos a választásokig

Nem függesztette fel a Nemzeti Választási Bizottság az emberölési kísérlettel és közlekedés biztonsága elleni bűntettel vádolt Kiss Gyula mentelmi jogát, ezért a volt megyei adóigazgató a választásokig biztosan szabadlábon maradhat - tudta meg a Blikk. Ezt követően azonban, ha nem nyeri el a mandátumot, újból vissza kell vonulnia a politikai pályával kísérletező vádlottnak a rácsok mögé. Kisst múlt kedden engedték ki az előzetesből, amikor jogerősen képviselő-jelölt lett, az egyik kamupárt, az Összefogás Párt országos listáján szerepel a 63. helyen, ez még a legnagyobb pártnál, a Fidesznél sem számít befutó helynek - írja a Blikk.

A férfi a Jász-Nagykun-Szolnok megyei adóhivatal igazgatóhelyettese volt, és két éve a szülei házában késelte meg adóellenőrként dolgozó párját. A nőt mentőhelikopterrel vitték kórházba, a gyors orvosi segítségnek volt köszönhetően életben maradt.

Az esete azért érdekes, mert NVB eddig az összes mentelmi jogot kapott jelölt mentelmi jogát felfüggesztette 24 órán belül, a 6 milliárdos csalással vádolt MSZP-s jelölt, Czeglédy Csabáét is, de még az Összefogás Párt elnökének, Szeppesy Zsoltnak is felfüggesztették a mentelmét, és így járt a videóhamisító Kőrösi Gusztáv is.