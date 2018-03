Ahogy azt korábban megírtuk, egymillió forintra bírságolta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a köztévét, mivel a médiaszolgáltató nem tartotta be a választási eljárással kapcsolatos esélyegyenlőségi alapelvet. Az MTV egyik műsorában a kampány két hete alatt csak fideszes politikusokat hívtak be, ellenzékieket még a róluk szóló hírekkel kapcsolatban sem kérdezték meg. A bizottság a bírság mellett megtiltotta, hogy a köztévé a kampány alatt továbbra se hívjon be ellenzéki politikusokat. A Hvg.hu pénteki cikkéből kiderült, hogy a Duna Médiaszolgáltató, vagyis a közszolgálati televízió fellebbezett a döntés ellen, mert szerintük a „vélemény- és sajtószabadsághoz fűződő jogát” sértette meg az NVB és a Kúria, amikor megbüntette őket a fentiekért.

