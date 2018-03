138 ezer forintra büntette a Nemzeti Választási Bizottság a Józsefvárosi kerületi újságot, mert a bizottság szerint sérült az esélyegyenlőség a jelöltek között, a lap gyakorlatilag Kocsis Máténak kampányolt, miután a lap 20 oldalán 25-ször szerepelt a fideszes politikus, és 10 képen is ő volt a kerületi lapban.

A helyi választási bizottság egyébként első körben elutasította az emelt kifogást, szerintük rendben van ez a szintű Kocsis Máté jelenlét a lapban, ahogy az is, hogy ellenzéki politikusról, vagy azok eseményeiről egyáltalán nem számolnak be, max Orbán Viktor fér még bele. AZ NVB szerint egyébként nem hivatkozhat a lap arra, hogy Kocsis polgármesterként jelenik meg, éppen a fentiek miatt: ellenzéki jelöltek eseményeiről nem számolnak be.

Ettől függetlenül a józsefvárosi lap éppen erre hivatkozik egy Facebook-posztban, ahol egyébként a fellebbezésüket is bejelentették. Azt írják, ők csak a helyi eseményekről számoltak be. "álláspontunk szerint a Kocsis Máté polgármester részvételével zajló kerületi, közéleti eseményekről való tudósítások közzétételére a választási kampányidőszakban is van lehetőség" - írják.