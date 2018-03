Nem gyártják teljesen hiába a Fidesz "virtuális munkatársai" a fiatalos, tréfás mémeket a netre, Jelen Tamás, a párt munkanélküli zuglói jelöltje ezeket kőkeményen csatasorba is állítja, szedte össze a 444.hu. Jelen itt például egyszerűen segít eligazodni abban, hogy a választás arról dönt, hogy a csöcsöket vagy a burkát választanánk.

De egyébként is teli van meglepő meglátásokkal Jelen kampánya, például a szavazatunkkal nem szabad hagyni, hogy Zuglóban "elszabaduljanak a demográfiai folyamatok", ami után sajnos Zugló teljes egészében "no-go zóna" lehet. A legfrissebb jó hír viszont például pont az, hogy ha a Fidesz nyer most, akkor még legalább ezer évig megmaradunk.

Ezt a becslés pedig nem akárkitől jön, az életrajzából ugyanis az is kiderül, hogy 2002-2006 között szupergyorsan csinált egy MBA-t és egy közgazdasági Phd-t is egy ismert kamuegyetemen, a népszerű Newport Universityn, miközben épp a Századvég Közigazgatási Akadémia igazgatója is volt.