A Momentum közzétette a Medgyessy-bizottság titkosított jegyzőkönyveit

Bár öt év eltelt a titkosításuk óta, eddig nem voltak nyilvánosak az úgynevezett Medgyessy-bizottság üléseinek jegyzőkönyvei. A testületet 2002-ben azért hozták létre, hogy feltárja az akkori miniszterelnök, a Kádár-korszakban D209-es néven nyilvántartott ügynök titkosszolgálati múltját. Körömi Attila, a Momentum képviselőjelöltje, aki akkor még fideszes politikusként tagja volt a bizottságnak, most kikérte az ülések jegyzőkönyveit, amiket az ugynokaktak.hu oldalon nyilvánosságra hozott a párt.

A jegyzőkönyvek több mint 500 oldalt tesznek ki, és a Momentum szerint a nyilvánosságra hozatalukkal a párt „többet tesz az ügynökügyek tisztázása terén, mint az összes parlamenti párt együttvéve”. Szerintük ugyanis azok eddig „csak akadályozták a nyilvánosságra hozatalt”. Körömi azt mondta, „ma már nem az a lényeges, hogy kit és hogyan szerveztek be, hanem az, hogy a nyilvánosság megteremtésével éppen a további zsarolások lehetőségeit vegyük ki”.

A párt közleményében azt írják: „megtettük azt, ami egy ellenzéki pártnak sem sikerült az elmúlt 8 évben: elkezdtük a politikai elit ügynökmúltjának feltárását”, amire a „kompromittált politikai elit nem képes és nem hajlandó”. Idézik Kövér Lászlót is, aki az egyik jegyzőkönyv szerint 2002-ben azt mondta: „Azt a tisztázó és tisztító munkát, amit a politikai életben el kellett volna végezni, hogy most ne kelljen az ön frakciójának néhány tagjával foglalkozni itt, ezt nem végeztük el. Régi bűnnek hosszú az árnyéka. Ebben én személyesen a Fidesz nevében is a magunkra eső felelősséget vállalom”.