Választás percről percre március 31-én

Hajdu Nóra, az Együtt alelnöke felháborítónak tartja, hogy bár már napokkal ezelőtt kötelezte az NVB Orbán Viktort a gyerekeket kihasználó videójának törlésére közösségi oldaláról, azt a mai napig nem tette meg. Az Együtt alelnöke a párt szombat reggeli közleményében felszólította Orbán Viktort, ne tartsa magát a törvény felett állónak, törölje a jogsértő videót és fizesse ki a 345 ezer forintos bírságot. A közlemény emlékeztet arra is, hogy nemcsak a kormányfőt, hanem párttársát, Czunyiné Bertalan Juditot is megbüntették 345 ezer forintra. A dolog pikantériája, hogy a Komárom-Esztergom megyei 3. körzetben induló Czunyiné, aki az óvodai kampányolással a köznevelési törvényt is megsértette, korábban köznevelési államtitkár volt.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor