Közeleg a választás, és bár 1989 óta nem szabad munkahelyen politizálni, azt semmi nem tiltja ugyebár, hogy a kormány eredményeiről beszámoljunk egy munkahelyi kiadványban. A rendőrségeken épp ez történt, derül ki olvasónk leveléből, aki szerint ez egy olyan kiadvány, amit „mindenki megkapott a rendőrség állományából”.

Nemcsak az zavarja, hogy „tudtommal állami szervnél nem lehet kampánytevékenységet folytatni”, hanem sokkal inkább az, hogy „tele van hazugságokkal, ergo a kormány még hülyének is néz minket”. Példaként említi, hogy azt írják, „átlagosan 50%-kal emelkedtek a béreink, holott ez a beosztott állomány nagy részénél annyi volt, hogy 2015-ben megkaptuk a kötelező 30%-ot, azóta meg minden év januárjában jön a papír, hogy 0%-ot emelkedett az illetményünk! Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb pótlékot elvették tőlünk.” De aki nem akar rossz híreket hallani, felejtse is el gyorsan, és nézze, mi minden csoda történt a rendőrségen.