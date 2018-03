Gyurcsány csepeli fórumot tartott szombaton, téma volt az is, hogy melyik balos jelölt maradjon állva, a mostani képviselő Szabó Szabolcs (Együtt) vagy az MSZP-Párbeszéd jelöltje, Bangóné Borbély Ildikó (az Index-olvasókat is megszavaztattuk, ide kattintva és szavazva láthatja is, mi az állás.) Szabó Szabolcs a Facebook-posztjában azt állítja, Gyurcsányék az ő oldalán állnak – aztán hogy ez jó-e vagy sem, hahh.