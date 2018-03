Orbán Viktor: egyre többen érkeznek Európába más civilizációkból

- ez a címe az MTI tudósításának, amelyben arról írnak, hogy Orbán Viktor és Hollik István egy fővárosi nyugdíjasklubban ijesztgette az időseket azzal, hogy ki akarják cserélni a magyar lakosságot valami mással.

Az MTI tudósításából két dologgal egész egyszerűen nem tudok mit kezdeni.

"egyre többen érkeznek Európába más civilizációkból" "Orbán Viktor nem kívánta minősíteni azt, ahogyan ezek az emberek a világról vélekednek, de javasolta, hogy mindezt ne itt, hanem a saját otthonukban gondolják"

Na, most az első pont tényleg olyan, hogy eddig Afrikából és a Közel-Keletről érkezők miatt kellett rettegnie a magyarnak, de ez alapján nagyon úgy tűnik, hogy igazából már az is veszélyes, ha valaki egyszerűen csak más civilizációból érkezik. Most direkt megnéztem a Wikipédia civilizációra vonatkozó bejegyzését, ahol a civilizációk között szerepel a rettegett iszlám is, ahogy a kínai, a japán vagy éppen az indiai. Ezek után joggal merül fel a kérdés, hogy minden más civilizációból érkező ember ártani akar Magyarországnak? Vagy csak az iszlám civilizációról van szó? Esetleg van olyan, hogy "más", de "jó" civilizáció? Van valahol egy lista arról, melyik civilizációktól kell félnie Magyarországnak?

A második pont már nem ennyire izgalmas, egyszerűen csak nehéz értelmezni a mondatot. Kik azok az "ezek az emberek"? Hogyan vélekednek a világról? És ha Orbán Viktor ezt nem minősíti, akkor hogyan tudunk erről gondolkodni a saját otthonunkban? És egyébként is, csak otthon szabad ezen gondolkodni, vagy máshol is?

Élesedik a kampány, mindenki fárad, bírjuk még ki egy kicsit, emberek!