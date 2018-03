Lázár János Facebook-aktivitása nyilvánvalóan majd egy külön szakdolgozatot fog érni később, már az is, hogy mikor szállt be ebbe, az is, hogy miért, hogy magától, vagy büntetésből csinálja, aztán az is, hogy a hullámzó minőségű, de állandóan előállított tartalmakból egy-egy néha nemzetközileg is virális és megosztó lesz, és van, ahol úgy tűnik, az utolsó felesig is le kell hajolnia a szavazatokért. De van, hogy egész napot áldoz egy-egy terültre, legutóbb hol egy rendelőből, hol egy patikából jelentkezett be.

De a legfrissebb sorozata minden eddiginél izgalmasabb. A Facebook-oldalán kommentekben feltett kérdésekre nyilvános videókban válaszol.