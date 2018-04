Olyat tettünk Dunakeszin, amit korábban is csak mi

Mi van, ha egy dunakeszi állampolgár az ebéd után úgy dönt, szeretne minden jelölttel három mondatot váltani, hogy 8-án vasárnap nyugodt lelkiismerettel húzhassa be az x-et a 10 jelölt közül valamelyik neve mellé? Pest megye 5. számú választókerületében jártunk, ahol egy nap akartunk találkozni az összes jelölttel: majdnem sikerült.

Szinte szó szerint ez volt egy 4 évvel ezelőtti cikkem bevezetése, annyi különbséggel, hogy 10 jelölt helyett 11 szerepelt benne. A 2014-es kísérletünket Pest megye 5. OEVK-ban ismételtük meg most: minden jelölttel beszélni 10 percet. Már 4 évvel ezelőtt is azzal kezdtük, hogy a legnagyobb falat a fideszes jelölt lesz, már akkor úgy álltak ők a sajtóhoz és a nyilvánossághoz, hogy az ország több tucat választókerületéből csak egyetlen egyben találtunk olyan fideszest, aki szívesen beszélt velünk. De az sem ez a körzet volt.

Az örök kihívás: Fidesz

Telefonon hívtuk fel Tuzson Bencét, a Fidesz jelöltjét, aki 4 éve elvitte ezt a körzetet 41%-kal, több mint 10%-ot verve ezzel az Összefogás szocialista jelöltjére. Elmondtuk, mit is szeretnénk, sőt hangsúlyoztuk, ezúttal nem kérdezgetnénk országos aktualitásokat - friss volt például, hogy egy sima örökösödési ügyvédi adatkérésre épített migránsos hazugságot a kormány -, kifejezetten a választókerületről szólna a riport. A képviselő azt ígérte, titkárnője vissza fog szólni, hogy működik-e a dolog, és ígéretéhez híven, a munkatárs telefonált: sajnos nem tud összejönni.

De hogyan is jutunk el a jelöltekhez? Amikor 4 éve elkezdtük a projektet, szándékosan nem kezdtünk előre szervezni semmit. A nagyobb pártok irodáit, a kisebbek Facebook-oldalát keresgéltük, amit aztán meguntunk, és bementünk a helyi választási irodába, hátha tudnak segíteni. És ez megoldott mindent: egyszerűen csak kinyomtatták nekünk az összes jelöltet elérhetőséggel. Kérdeztük akkor, hogy ezt sima állampolgárként is megkaptuk volna-e, azt mondták, hogy igen. Így most egyből ott kezdtünk, és kértük az elérhetőségeket.

Idén azonban már nem jártunk sikerrel: a helyi választási iroda vezetője szerint ők ezt egyáltalán nem adhatják ki. Kérdeztem, hogy egy sima névsort adnának-e azért, azt mondta, majd elküldik az emailemre. A jelöltek névsorát egyébként persze a Valasztas.hu-n mi is megnézhettük. (a levelük egyébként a mai napig nem érkezett meg). Végül hosszas telefonálgatás, és az időközben elért jelöltek segítségét igénybe véve sikerül elérnünk a jelölteket.

Mintha 1962-ben élnénk

Az első jelölt a Jobbik jelöltje volt, akivel tudtunk találkozni a helyi művelődési ház mögött. Az egészségügyben dolgozó, és egészségügyet tanuló Varga Zoltán Péterről, dunakeszi önkormányzati képviselőről mi akkor írtunk utoljára, amikor kiállt egy DK-s képviselőtársa mellett, akit a fideszes városvezetés azzal alázott meg egy zárt ülésen, hogy az egyik hiányzásáról leadott orvosi igazolás valódiságát kétségbe vonta, majd mindenféle vizsgálatot megelőzve meg is szavazta, hogy megvonjanak tőle egyhavi képviselői díjat. Varga akkor jelezte, hogy ugyan nem sok mindenben ért egyet a DK-ssal, de azért mégis csak emberi minimum lenne legalább a vizsgálat eredményét megvárni.

Fotó: Bődey János / Index Varga Zoltán Péter

Négy éve nem ő volt itt a Jobbik jelöltje. Elődje két évnyi önkormányzati képviselőség után visszaadta mandátumát, eltávolodott a Jobbiktól, úgy tudjuk, kicsit közelebb került a fideszes városvezetéshez, de legalábbis kevésbé volt kritikus velük szemben. Varga elődje körülbelül fele annyi szavazatot kapott 4 éve, mint a fideszes Tuzson, és valódi reprezentatív mérések nem igazán készültek, hogy most hogy állnak, mindenesetre Varga szerint a DK-s jelöltet magasan esélyesnek kihozó felmérések túloznak. A Jobbik-közeli Iránytűnek viszont felhozta egy 2017-es mérését, ami szerint ő a legesélyesebb. Bár helyben beszélgetnek a jelöltek, az országos döntés értelmében természetesen itt is indul a Jobbikos, és nem merült fel visszalépés.

Varga szerint a választókerület csak 7 településből áll, de még ezzel együtt is nagyon különbözőek a problémák. A legfontosabb szerinte az egészségügy. Fekvőbeteg-ellátás nincs, de a járóbeteg-ellátás is leterhelt. Kétségtelenül voltak ugyan beruházások, de a várólisták a felújított épületekben is hónaposak. Szerinte ez a terület gazdaságos sosem lesz, de sok pénzt kell még bele tenni, hogy javuljon a helyzet. A választókerület egyes településein pedig az utak jelentik a problémát, Erdőkertesen és Csömörön például kifejezetten. És ugyanilyen megoldatlan a tömegközlekedés helyzete, agglomerációs település, Budapest megközelítése mindenhogy komoly problémát jelent.

Amikor közérdekű adatokat kérek ki, mintha 1962-ben élnénk, mintha nem lenne olyan, hogy közérdek, nem adják ki. Talán hat perem van emiatt az önkormányzattal szemben folyamatban

- mondta az önkormányzat működéséről Dunakeszin.

Én vagyok a legesélyesebb

Az MSZP-Párbeszéd és a Demokratikus Koalíció közös jelöltje itt a DK-s Rónai Sándor, aki Dunakeszin DK-alapítótag. Ő volt, az utolsó, akivel találkoztunk, már visszaérve, a párt irodájában. Négy éve Pest 5-ben az Összefogás jelöltje a szocialista Szabó Imre, egykori környezetvédelmi miniszter volt. 30%-kal lett második a Fidesz mögött. Rónai végig segítette a kampányát, most, amikor kiderült, Rónai lesz a jelölt, Szabó felhívta, szívesen segít. A Dk-s jelölt 29 éves, születésétől Dunakeszin él.

Fotó: Bődey János / Index Rónai Sándor

A legfontosabb problémáknál elsőként a közlekedésről beszél. Sokan költöznek ki a környékre, az utak már rég túlterheltek. Több helyi település között elindult egy párbeszéd Veresegyháznál egy elkerülő építéséről, de ehhez állami támogatás kell. A másik probléma az önkormányzatiság leépítése: üzemeltetni szeretnék a település iskoláit, Veresegyházon a Misszió egészségügyi központot, és a szolidaritási adót is kifogásolják. És persze az egészségügy: Göd és Fót, bár 20 ezer körüli települések, nincs önálló szakrendelő, Vácra vagy Dunakeszire kell átjárni. Érdemben nem bővült a Dunakeszin lévő rendelő, nincs elég háziorvos, önálló orvosi ügyelet sincs.

Az esetleges koordináció kapcsán Rónai elmondta, a DK már meghozta a maga áldozatát, ahol kellett, itt viszont egyértelműen ő a legesélyesebb ellenzéki jelölt, így visszalépésben biztos nem neki kell gondolkodni. Szerinte még a Jobbik-közeli Iránytű is egyetlen Budapesten kívüli vk-ban hozta ki, hogy nem a jobbikos a legesélyesebb: itt a Pest megye 5-ben.

A legsikeresebb exliberális

Az Együtt jelöltjével, a jogász végzettségű Vargha Nórával Fóton találkoztunk egy testületi ülés után. Vargha 2014-ben még az Együtt és a Liberálisok közös jelöltjeként jutott be az önkormányzatba, mint Liberális politikus. Később kilépett Fodor Gábor pártjából, erről visszafogottan csak annyit mondott: nem volt túlságosan pártszerű. Végül az Együtt volt számára a leglogikusabb választás. Egyébként itt helyben 2013-ban ő szállította az egyik legnagyobb meglepetést: a polgármester-választáson Liberális jelöltként ért el 13%-ot. Fodor valószínűleg azóta is ezt az eredményt meséli úton-útfélen.

Fotó: Bődey János / Index Vargha Nórá

Vargha azt mondja, ő a Jobbikot nem igazán számolja a demokratikus ellenzéki jelöltekhez, és ha a százalékban nem mérhető pártok jelöltjeit nem vesszük számításba, akkor vannak négyen, akiknek, amennyiben koordinálni kellene, akkor meg kellene tudni egyezni. Szerinte ez helyi, jelölti szinten nem is jelent problémát, aztán majd országosan, pártvezetői szinten eldöntik, hogy hogyan is lesz. Annyit hozzátett: nem adták fel a koordinációt. Szerinte nagy eséllyel a DK jelöltje kapja a legtöbb szavazatot az ellenzéki jelöltek közül, és egy koordinációval a Jobbik nélkül is legyőzhető Tuzson, a Fidesz jelöltje.

A helyi problémákról: jellemzően gyűjti magába az aglomerációs települések problémáit a választókerület. A legnagyobb probléma a közlekedés, Budapest elérése. Autópálya-felhajtás Fótig nincs, mindenki végigmegy Fóton, ez napi 20 ezer autó minimum, ennyiért máshol már megkapják az elkerülőt. Van most egy felújítás, építkezés, de szerinte az sem oldja meg a problémát, Fótra tereli az is a forgalmat, csak egy másik részére is. A vasút: Veresegyház-Vác vonalon, ha hideg van lefagy, ha hó, leszakad a felsővezeték, ha meleg van felpúposodik a sín, ha kelleme őszi, akkor a lehullott levelek miatt csúszik, azért lesz lassú a vonat.

Nekem nem kell programot írnom

Az LMP-s jelölttel nehéz volt találkozni: háziorvosként dolgozik Veresegyházon, ezen a napon is ügyelt, de végül volt öt perce a rendelőben. Kiss Csaba több mint 20 éve körzeti orvos, több évig volt önkormányzati képviselő, de más megyében, Tiszaszigeten pedig polgármester volt 8 évig. Itt az LMP kereste meg, és az ő támogatásukat, felkérésüket elfogadta, egyébként alapvetően baloldali embernek tartja magát. Kiss szerint egy képviselő-jelöltnek nem kell programot írnia, szerinte a megválasztása után a lakosok fogják azt a programot írni, azzal, hogy mire van szükségük. Programírás a pártok dolga. Legfontosabb problémának ő is a közlekedést említette: "Gödöllőre, Pestre bejutni rémálom".

Fotó: Bődey János / Index Kiss Csaba

Többen említették, hogy a települések lakosságszámának emelkedését nem követték az iskolák és egészségügyi ellátók száma, de Kiss szerint az iskolákkal nincsen gond, és a másikra is szerinte az mond ilyet, aki nem járt még Békés vagy Csongrád megyében. Ott több településről is Szentesre kell bejárni orvoshoz; reggel indul, és délutánra ér haza. Persze látja, hogy van probléma, de leginkább szerinte ember, orvos nincsen.

Van olyan háziorvosi praxis, amit évek óta nem tudnak betölteni, a felajánlott egyszeri, szabad felhasználású 5 millió forint sem elég csábító. Szerinte az orvosok azért is mennek el, mert túlterheltek, és nem csak a pénz miatt. A koordinációról annyit mondott: annak a pártvezetés szintjén kell eldőlnie, ő nem fog megsértődni, ha vissza kell lépnie egy esélyesebb jelölt javára.

Akiből a Nolimpia csinált politikust

A Momentum jelöltjével a dunakeszi városháza mögött találkoztunk. A 29 éves Kohut Ákos és két segítője össze is kötötték az interjút egy kis akcióval: a városházára ragasztgatták ki Kohut Tuzsonnak írt nyíltlevelét a veresegyházi Misszió egészségügyi központtal kapcsolatban. A fiatal kora ellenére már 10 éve házas Kohut egyébként ezt tűzte zászlajára. A Missziót 5 évvel ezelőtt államosították, és szerinte egyértelműen romlott a színvonal, a várólisták pedig nőttek. Ők visszaállítanák az irányított betegellátási modellt, de fejlesztenék is azt. És alapvetően visszaadnák a településnek a működtetését. A közlekedést természetesen ő is a problémák között említette.

A politikához akkor lett köze, amikor egy nolimpiás interjút nézett Fekete-Győrrel a tévében, és a feleségével egymásra nézve megállapították: végre valami! Először aláírásgyűjtésbe segített be, majd végül ő lett a helyi jelölt. Emellett egyébként főállásban menedzserként dolgozik egy cégnél. Az esetleges koordinációról azt mondta, a labda nem az ő térfelükön pattog, alapvetően pedig van kapcsolat a többi jelölttel. Konkrétumra azonban egyelőre nem jutottak, de bármilyen koordináció nem rajtuk fog múlni. Szerinte ez pont az a körzet, ahol kifejezetten van esély megszorongatni a Fideszt.

Népellenes gyilkos mind!

Négy éve két párt és jelölt is volt, aki a devizahitelesek problémájával foglalkozott elsősorban. (a két párt összesen 1,25%-ot ért el) A Nemzeti Érdekért párt most nem indított jelöltet, de a Haza Nem Eladó, bár egyszerűsítettek nevükön (A Haza Pártja), de indított. Viszont most nem Kovacsics Imrét, a Karcolatok zenekar frontemberét, akinek 2014-ben a legerősebb plakátja volt, hanem Hannl Jánost. Hannlt telefonon értük el, személyesen sajnos nem tudtunk találkozni. És bár nehezen indult a beszélgetésünk, először nem igazán volt kedve az Indexnek nyilatkozni, végül azért tudtunk beszélni tíz percet.

Fotó: Facebook Hannl János

Hannl szerint elhallgatják a devizahiteleseket felkaroló pártot, A Haza Pártját, ami nem kamupárt, mert tudják, hogy annyira sok embert érint közvetlenül vagy közvetve, hogy azzal kb kétharmadot lehetne elérni. De az országos listájuk sem jött össze, mert mondvacsinált okokkal húzták le az aláírásokat és vették el ezzel a jelöltektől az indulás lehetőségét, "csaló módon". Volt például elmondása szerint olyan, hogy 680 leadott aláírásból sem jött össze az 500 érényes. Ő maga is devizahitel-károsult.

Amikor arról beszélt, a parlamenti pártok mit tettek eddig a probléma megoldásáért, hogy milyen dolgokat - elszámolási törvény - szavaztak meg ezzel kapcsolatban, úgy fogalmazott: "Hazug, hazaáruló, népellenes gyilkos mind, akik a parlamentben megszavazták az elszámolási törvényt.". Azért indult, hogy bejussanak, és érvényt szerezzenek az igazuknak, mert jogtalanul veszik el az emberek házait, autóját, vagyonát, életét, mondta.

Ebből 10 év múlva nemzetgazdasági probléma lesz

Telefonon sikerült beszélnünk az Origó Párt jelöltjével is, a személyes találkozó az én hibámból nem jött össze. A párt egy szakpárt, amelynek célkitűzése a tartósan beteg-, és a különleges bánásmódot igénylő személyeket -ezen belül a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő, ápoló, gondozó családok méltó életkörülményeinek kivívása.

Czoma Krisztina elmondta, hogy több éve foglalkoznak ezzel, a három éve alapított Origó Párt tagjai érintett családtagok és szakemberek. Azért alapítottak pártot, mert előttük többen is hiába próbálkoztak azzal, hogy létező pártok építsék be a saját programjukba, végül érdemben nem foglalkozott az SNI kérdéskörével senki. Országos listát nem sikerült állítaniuk, 14 jelöltet vettek nyilvántartásba, közülük néhányan visszaléptek, így most 8-an maradtak.

Fotó: Facebook Czoma Krisztina

"Szakpártként indultunk, de tudatosodott bennünk, hogy az SNI, illetve az autizmus problémája átszövi a társadalom szövetét" - mondta Czoma. Kezdve onnan, hogy belép egy közösségbe egy ilyen gyermek, az egész közösség működését befolyásolja, sokszor hátrányosan. Szerinte a legtöbb gyerek jól fejleszthető lenne, ha időben diagnosztizálnák ezeket a problémákat. De jelenleg a védőnők sincsenek felkészülve arra, hogy felismerjék az autizmus formáit. Nagyon sok gyermeket nem, vagy csak iskolába kerülve diagnosztizálnak. Ahhoz pedig, hogy a prevencióban, vagy bárhol változás legyen, törvényjavaslatra van szükség, amit úgy néz ki, nem bízhatnak másra, maguknak kell kiharcolniuk. Szerinte az emberek álláspontját, toleranciáját is meg kellene változtatni Magyarországon.

Naprakész magyar statisztikák nem nagyon vannak az autizmusról, mondja, de az amerikai statisztika alapján az mondható, hogy 1970-ben 1 a 10 ezerhez, 2016-ban pedig már 1 a 36-hoz volt az autista gyerekek aránya a nem autistákhoz viszonyítva. "Ha ez így folytatódik, Amerikában öt év múlva minden ötödik gyerek autista lesz" - mondja, és ebből látszik, hogy ez hosszútávon nem rétegprobléma, mert egyre több családot, ezáltal az egész közösséget érinti.

Ezen gyermekek jó részének nem lesz rendes állása, nem fognak adót fizetni, nem lesz nyugdíj előtakarékosságuk. Ki fog róluk gondoskodni? A nemzetgazdaság nem fogja elbírni, tehát ez egyre kevésbé rétegprobléma

- mondja Czoma, aki szerint ennek minden párt programjában benne kellene lennie. "Az autizmus és a társbetegségei 10 év múlva nemzetgazdasági probléma lesz" - mondja, és hozzáteszi, a fejlesztés, a terápiák, az orvosi vizsgálatok nagy része óriási terhet ró a családokra, ráadásul legtöbbször eleve egykeresős családról van szó.

