Az általában a baloldal felé húzónak elkönyvelt közvéleménykutató friss felmérésében a bizonytalan szavazókat vizsgálta. Azt találták, hogy a bizonytalanok közül valójában csak 62% tényleg bizonytalan, a többi, vagyis majdnem az egyharmaduk csak titkolja, kire szeretne szavazni. A titkolózókon belül 59% kormányváltást szeretne, 22% a Fidesz kormányon maradását, és 19% annyira hardcore titkolózó, hogy még ezt sem árulja el. (Az persze jó kérdés, hogy mennyire tekinthető titkolózónak az a 22%, aki a következő kérdésre elárulja, hogy egyébként fideszes.)

De még ennél is vadabb a nem Fidesz-szavazókon belül mért átszavazási hajlandóság. Ezt csak egy irányban (egy egyelőre fiktív baloldali összefogás felé) mérték, és azt az eredményt kapták, hogy az LMP-szavazók 93 (!) százaléka hajlandó lenne erre, de még a Jobbik híveinek 68%-a is - már ha ezen múlna Orbán kétharmadának megakadályozása. Azért itt is vannak fura adatok, például azok, akik bizonytalanok, de nem szeretnének kormányváltást, a statisztika szerint 27%-ban hajlandóak lennének átszavazni a baloldalra, hogy ne legyen új kétharmad. Viszont ha nem ez a tét, hanem simán csak a Fidesz legyőzése, akkor kicsit alábbhagy az átszavazási kedv, pontosan 6%-kal.

Bonyolult dolgok ezek, na.