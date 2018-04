A párt szerint:

A Fidesz minden választási plakátján az eddigi kampányokban megszokott gyakorlat szerint és a törvényi előírásoknak megfelelően szerepel impresszum, amelyből kiderül, hogy a Fidesz plakátjáról van szó. Plakátkampányunk jelenlegi fázisában a külterületi reklámfelületeken ezen túlmenően az is olvasható, hogy „április 8-án kétszer is szavazzon a Fideszre!”. Így tartalmában is napnál világosabbá téve mindenki számára, hogy a Fidesz támogatására felszólító választási plakátról van szó.