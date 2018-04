A Momentum elnöke visszalép a Belvárosban az MSZP-Párbeszéd javára

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke hétfőn jelentette be a Facebook-oldalán, hogy visszalép a választókerületében. A Momentum vezetője által rendelt kutatás ugyanis azt hozta ki, hogy V. Naszályi Márta a legesélyesebb ellenzéki induló a körzetben.

A Medián 1200 főt kérdezett meg, és orrhosszal ugyan, de V Naszályi Márta lett a legesélyesebb jelölt. Ezért én tartom magam az ígéretemhez, vállalom a felelősséget, és visszalépek V. Naszályi Márta javára a Budapest 1-es választókerületben

- mondta a videójában Fekete-Győr, aki szerint a legfontosabb, hogy a választókerületben legyőzzék Hollik Istvánt, a Fidesz-KDNP jelöltjét.

A belvárosi választókerületről már tavaly kirobbant az ellenzéki vita. Juhász Péter Együtt-elnök ugyanis nekitámadt Fekete-Győr Andrásnak, amikor kiderült, hogy személyesen a Momentum elnöke fog elindulni a választókerületben. Azután kiderült, hogy az LMP, a Jobbik és az MSZP-Párbeszéd is indít persze jelöltet, és a Közös Ország Mozgalom kutatása szerint elég kiegyenlített a verseny: mindannyian 10 százalék körül állnak (a párbeszédes V. Naszályi Márta volt februárban a legerősebb, 18 százalékkal). Világossá vált, hogy visszalépés nélkül senki nem tudja még csak megszorítani sem a 40 százalék körül álló Fidesz-KDNP-s Hollik Istvánt.



Visszalépni azonban sokáig senki nem akart. A helyzet akkor változott meg, amikor Juhász Péter bejelentette a visszalépését pár nappal ezelőtt. Fekete-Győr András ezért egyeztetésre hívta a versenyben maradt ellenzéki társait, hogy készítsenek egy közvélemény-kutatást: aki a legnépszerűbb állva marad, a többiek visszalépnek. A jobbikos Losonczy Pál nem ment el az egyeztetésre, és annyit üzent, nem lép vissza semmiképp. Az MSZP-Párbeszéd és az LMP jelöltje pedig nem szimpatizált a kutatás ötletével. Fekete-Győr ennek ellenére saját költségén mégis elkészíttette.

V. Naszályi a legközelebb Hollikhoz

Az Indexhez is eljutott a kutatás, amely megvizsgálta azt a három forgatókönyvet, hogy milyen eredményt érne el a balos jelölt a Fidesszel szemben, amennyiben a Jobbik jelöltje is állva marad. Eszerint a következő eredmények születnének a teljes népességben:

Hollik-V. Naszályi-Losonczy 33-29-10

Hollik-Csárdi-Losonczy 32-27-8

Hollik-Fekete-Győr-Losonczy 32-25-10

Vagyis a teljes népességben V. Naszályi egy hajszállal közelebb van Hollikhoz. A biztos pártválasztók között az MSZP-Párbeszéd jelöltjének hátránya 6, míg Csárdi hátránya 8 százalékpont Hollikkal szemben. Fekete-Győr pedig 9 százalékpontos hátrányban van.

Ne csüggedjetek!

Fekete-Győr a bejelentésében azt üzente most "a sok ezer" választókerületi szimpatizánsának: "ne csüggedjetek, így lesz jó mindannyiunknak, a listán pedig szavazzatok a Momentum-generációra. Listavezetőként azért fogok dolgozni, hogy ne kelljen innen elmenni, és hogy érdemes legyen hazajönni. Most viszont minden jelöltnek az a feladata, hogy lebontsuk a Fidesz rendszerét, ehhez pedig Hollik Istvánt is le kell győzni a Belvárosban."

Ezzel a bejelentéssel hiszem, hogy nagy lépést teszünk a rendszer lebontása, és egy boldog Magyarország kiépítése felé

- mondta a Momentum elnöke.