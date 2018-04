A jobbikosok és az LMP-sek kétharmada visszalépéseket akar

Egy hét sincs már a választásokig, de még mindig nem zárult le az ellenzéki visszalépések története. Legutóbb hétfőn Fekete-Győr András Momentum-elnök döntött a félreállás mellett, ő az MSZP-Párbeszéd jelöltje, V. Naszályi Márta javára lépett vissza a Belvárosban. Ám ezzel még mindig nincs lezárva ebben a körzetben és sok más választókerületben sem a kérdés.

A Medián pár nappal ezelőtti kutatásában, amelyet a Megújuló Magyarországért Alapítvány (ez a Párbeszéd pártalapítványa) rendelt, éppen azt mérte, hogy az ellenzéki szavazók pártszimpátiákra bontva mennyire támogatják a visszalépősdit. A március 17-28 között, 1200 fő megkérdezésével készült reprezentatív kutatás szerint

a kormányváltást akaró választók 67 százaléka támogatja a visszalépéseket az esélyesebb jelöltek javára.

Ebben a mintában benne vannak az, MSZP-sek a DK-sok és az LMP-sek mellett a jobbikosok is, és bár a Jobbik még egyetlen ellenzéki jelölt javára sem lépett vissza, a szavazói kétharmada a kutatás szerint ezzel nem ért egyet. Azzal az állítással ugyanis, hogy "az esélytelenebb ellenzéki jelölteknek vissza kellene lépniük az esélyesebb jelöltek javára, mert csak ők tudják legyőzni a Fideszt", pártszimpátia szerint a következő arányban értenek egyet a választók:

DK: 81 %,

MSZP-Párbeszéd: 69 %,

LMP: 67 %,

Jobbik: 67 %

a kormányváltást akaró bizonytalanok (párt nélküliek): 63 %-a ért tehát egyet.

Az összes kormányváltó 13 százaléka utasította csak el a visszalépéseket.

A kutatásban külön mérték, hogy mi a szavazók véleménye arról, ha az MSZP és DK megállapodásához (60-46 arányban indítanak jelölteket) az LMP is csatlakozna. Vagyis ebben a forgatókönyvben egy Jobbik nélküli balos koordinációra kérdeztek rá a kutatók.

Az MSZP és a DK szavazói nem meglepő módon (a pártvezetők is ezt erőltetik) be szeretnék venni az LMP-t is a balos koordinációba. Az már viszont érdekesebb, hogy az LMP szavazóinak 67 %-a is koordináció mellett van: ehhez az igényhez a pártjuk viszont ezidáig nem alkalmazkodott (Szél Bernadett bejelentette, hogy a tárgyalásokat lezárták, szombatig azonban még persze technikailag van lehetőség a visszalépésekre).

A Medián azt is megmérte, hogy mit gondolnak az ellenzéki szavazók: ha nem lesz széles körű együttműködés az ellenzéki pártok között, és újra nyer a Fidesz, azért melyik pártvezető lenne a felelős. A választók leggyakrabban Vona Gábor Jobbik-elnök felelősségét említették:

Vona Gábor: a kormányváltást akarók 47 százaléka szerint a leginkább felelős (a párt nélküli kormányváltó szavazók 51 %-a gondolja így).

Gyurcsány Ferenc: 42 százalék szerint (a párt nélküliek 43 %-a),

Szél Bernadett: 34 százalék szerint (párt nélküliek 35 %-a),

Karácsony Gergely: 28 százalék szerint lenne felelős (párt nélküliek 30 %-a). Ezek szerint az ellenzéki vezetők közül őt hibáztatják legkevésbé a koordináció elmaradásáért.

A választásokig egy hét sincs már. A szavazólapokat már kinyomtatták, vagyis ha valaki visszalép, a szavazólapról tollal fogják lehúzni.