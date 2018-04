A magyarországi választásról írt hosszabb cikket a Wall Street Journal, de sok újat nem mond azoknak, akik eddig is nyomon követték az eseményeket. A gazdasági lap azt írja, a Fidesz esélyes a győzelemre. A WSJ megemlíti, hogy Orbán a migrációra építette az egész kampányát és bár a nemzetközi porondon is ezt tetté őt ismertté, ez a téma idehaza már nem annyira pörög. Azt is írják, hogy miközben 2013-ban még 450 ezer embert tudott utcára vinni a Békemenet, most "csak" 200 ezer embert. (Ez persze így nem igaz, mert körülbelül 60-80 ezren lehettek most az utólagos becslések szerint.)