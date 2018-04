Amennyiben Magyarországra tízezreket telepítenének be, az az egészségügyi kasszát is nagy mértékben megterhelné - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, hogy a bevándorlók egészségügyi ellátása jóval drágább lenne, mint a magyar állampolgároké. Egyrészt a tolmácsolás költségét is ki kellene fizetni, másrészt nem tudható, hogy a korábbi védőoltásokat megkapták-e, és hordoznak-e olyan betegségeket, amelyek fokozottabb egészségügyi odafigyelést igényelnek. "Az ide érkezők ellátása annyira megterhelné az egészségügyet, hogy két év alatt elvinné a tavaly év végi kórházkonszolidáció teljes összegét" - mondta az államtitkár.