A jobbikosok harmada, a baloldaliak közel fele átszavazna

A jobbikosok egyharmada átszavazna egy baloldali jelöltre, ha a balosnak esélye lenne nyerni a választókerületben, még akkor is, ha saját pártjának jelöltje is ott szerepel a szavazólapon. A baloldali, középen lévő ellenzéki szavazók még elszántabbak: 43 százalékuk átszavazna a győzelemre esélyes jobbikos jelöltre. A párt nélküli szavazók egy részét is részvételre sarkallja a leginkább esélyes jelölt megnevezése – 22 százalékuk felsorakozna a Jobbik, 29 százalék a baloldal színeiben induló politikus mögé.