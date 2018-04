Kubatov-listát szerzett és mutogat a Hír TV

Papok, tanárok és a „proli réteg” nevei is szerepelnek azon a listán, amit a Fidesz készített valószínűleg még 2014-ben azért, hogy beszervezzék őket a kampányba, írja a Hír TV. Közzé is tették a listákat, amiken a Sopronban és környékén élőket listázta a Fidesz, annak alapján, ki mennyire lojális a párthoz, milyen kapcsolati rendszere van, és milyen haszonnal jár a beszervezése.

Fotó: Hír Tv

A listán feltüntetik, mit gondolnak a szóban forgó emberről, és azt is, hogy hány embert ismer, milyen a politikai beállítottsága, mivel bírható szóra, hogyan lehet meggyőzni. A listák és a megjegyzések elég részletesek, arra is kiterjed, hogy kit mire és hogyan érdemes használni. Legvégül pedig ott vannak a kiszemelt „célpont” személyes adatai, elérhetőségei, írja a Hír TV. A részletek itt olvashatók.

A Hír TV megkeresésére volt, aki megerősítette, hogy róla lehet szó. Megkeresték Kubatov Gábort, a Fidesz alelnökét, a párt egyik szervezőjét is. Mint írják, arra lettek volna kíváncsiak, hogy tudott-e róla, hogy Sopronban listázták a potenciálisan „beszervezhető” egyházi és civil személyeket. Kíváncsiak arra is, hogy a Fidesz-alelnök tud-e arról, hogy másutt is hasonlóan összegzik a fideszesek a potenciális véleményvezéreket, és egyetért-e ezzel a gyakorlattal, de választ nem kaptak. Keresték a kormányfő sajtófőnökét is, de ő sem válaszolt.