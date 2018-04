Lázár János a Görbe utca sarkán futott össze minisztertársával Hódmezővésárhelyen. A Miniszterelnökséget vezető miniszer egyéniben indul a Csongrád megyei várost is magába foglaló körzetben, hogy kiköszörülje a február végi csorbát, amikor a polgármester-választáson a Fidesz jelöltje elbukott az ellenzéki Márki-Zay Péterrel szemben. Most mindent bevet a győzelemért – a körzet jóval túlterjeszkedik Hódmezővásárhely határain, így nem lehet párhuzamot vonni –, még Balogh Zoltán emberminiszter is elment kampányolni Lázár mellett, aki saját szavai szerint nem tökéletes, ahogy senki sem, kivéve a názáreti Jézust, de ő nem indul. Az utcai fórumot Lázár a Facebook-oldalán tette közzé.