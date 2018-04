Migránsok nélkül is világbajnok kampányt tol Orbán ügyvédje

Bajkai István jogász, a Fideszben a tizenegyes számú tagkönyv tulajdonosa, 1988 óta mégis inkább a háttérből, többek között az Orbán család ügyvédjeként, illetve önkormányzati képviselőként dolgozik a pártért. Tavaly szeptemberben azonban váratlanul kilépett a fényre, miután Rónaszékiné Keresztes Monikát háttérbe tolták, amiért a bulinegyedet érintő problémák miatt a lakók oldalára állt, miközben több fideszes érdekeltség is van ezen a területen.

A választókerület jelöltje Bajkai lett, és páratlan kampányba kezdett abban az értelemben, hogy teli szájjal migránsozás vagy más alufóliasisakos narratíva helyett egy sokkal klasszikusabb taktikát követ: ott van mindenhol, ahol ott lehet lenni úgy, hogy azzal még csak nem is veri ki a biztosítékot, mint mondjuk az óvodákban szavazatokért fotózkodó fideszesek.

Bajkai kampányát érdemes 2017 szeptemberétől követni, hiszen ekkor derült ki, hogy Rónaszékiné helyett ő lesz a Fidesz országgyűlési jelöltje az 5-ös számú választókörzetben, ahol egyébként a felmérések szerint a DK-s Oláh Lajos a legesélyesebb ellenzéki jelölt. Bajkai 2014 óta Erzsébetváros alpolgármestereként elég gyakran szerepel közösségi eseményeken, de ezek általában abból álltak, hogy átadott valamit, ételt osztott, vagy szimplán jelenlétével emelte a program fényét.

A tavaly őszi hír óta azonban Bajkainak nyilván egy fokkal magasabb sebességre kellett kapcsolnia, hiszen alpolgármesterként nem elég, ha a kormánybarát Breuer Péter-féle Heti TV nevű műsorban számol be hetente arról, hogy éppen merre járt, mit látott, mit adott át, és mi történik az önkormányzat életében. Bajkai az elmúlt években olyan természetességgel adta az arcát bármihez, amihez köze volt az erzsébetvárosi önkormányzatnak, hogy a helyi választók igazából észre sem veszik, hogy a korábbi évekhez hasonló akciókkal már nem csak szimplán a VII. kerületieknek akarnak segíteni, hanem a helyi Fidesz jelöltjének is.

Legutóbb az önkormányzat sonkaosztást tartott a Garay téren és a Klauzál téren, amiben semmi különleges nincs, Erzsébetváros gyakran tart ehhez hasonló programokat, ahogy maga Bajkai is meglehetősen gyakran tűnik fel ezeken a rendezvényeken. Az már más kérdés, hogy most, hogy országgyűlési képviselőnek készül, mennyire etikus rászoruló emberek kígyózó sorai között mosolyogva osztani az ételt, amire helyiek százainak sem telik ezek szerint, hogy közben a saját fővédnökségével ellátott családi program szórólapját helyezze minden kis ajándékcsomagba. És természetesen az egészről fotós beszámolót közöl a saját oldalán, majd ezt kiemelt bejegyzésként rakja fel az oldala tetejére.

A Facebookja alapján főleg eseményátadókon, önkormányzati bejelentéseken és különböző adományozó programokon megjelenő Bajkai októbertől kezdve érezhetően rákapcsolt, gyűjtötte a nemzeti konzultációt, szervezett előadást a kormány két kedvenc migrációs szakértőjének, Georg Spöttlének és Nógrádi Györgynek, és természetesen beugrott barátkozni óvodásokkal is, ezzel fél évvel megelőzve a kormányoldal aktuális trendjét. Ez egy picit sem tér el Bajkai eddigi politikai aktivitásától, ellenben az sokkal feltűnőbb, hogy 2017 decemberétől mennyire igyekeznek minél nagyobb felületet adni Bajkainak a kormánymédiában, hogy ne csak a minden jótékonysági eseményen felbukkanó alpolgármester legyen, hanem annál valami több.

December 7.: az Origo szemlézi Bajkai sokezredik interjúját a Heti TV-ből, amelyben többek között az erzsébetvárosi népszavazásról beszél (korábban a portál a témában két másik Heti TV-s szereplését is szemlézte).

December 13.: az Origo ismét Bajkai Heti TV-s szereplését szemlézi.

December 14.: a Pesti Srácok interjút készít vele főleg a bulinegyed témájában.

December 19.: Bajkai először bukkan fel a TV2 Mokka stúdiójában.

December 21.: újabb Origo-szemle Bajkai Heti TV-s szerepléséről.

Január 8.: újabb Heti TV-s Origo-szemle.

Január 16.: Bajkai ismét a Mokkában, most az allérgiakutatásról kérdezik.

Január 17.: még egy Heti TV-s Origo-szemle.

Január 23.: Bajkai harmadjára is a Mokkában, most a kerület fejlesztési programjáról kérdezik.

És ez így megy tovább, az Origo szeptember óta összesen 13 alkalommal írt arról, hogy a bulinegyedes népszavazástól az egészséges életmódig, hány témában szólalt meg Bajkai egy sokezredik kerületi tévében. És hogy mi a rendkívül szórakoztató az egészben? Erzsébetváros első embere, a polgármester még mindig Vattamány Zsolt, de őt a kormánymédia részéről még a bulinegyeddel kapcsolatban sem kereste meg senki, nem adott sehol interjút, nem szerepelt a Mokkában, mindössze egyetlenegy darab Heti TV-s szereplését szemlézte az Origo még tavaly novemberben, azóta a Fidesz-sajtó világa szerint úgy tűnik, hogy igazából nem is létezik. Ez a vonal egyébként egészen a bulinegyedes népszavazásig megmaradt, tehát a Tények vagy a Magyar Idők nem a kerület – az egész témában végig semmit sem kommunikáló – polgármesterét hívták el beszélgetni, hanem helyette a kerület alpolgármesterét.

A 444-nek köszönhetően ráadásul azt is megismerhettük, hogy Bajkai milyen témákban jártas annyira, hogy még a helyi polgármesterhez képest is külön dimenziót képviseljen szakavatottságban. Ebben az adásban például egy 11 nappal ezelőtti bokszmeccs miatt hívták be, aminek az egyik szereplőjét csöndre intik telefonon, hogy a polgármester beszélhessen, aki ezt a titulust nem is javította ki. Bajkai összesen hétszer szerepelt négy hónap alatt a Mokkában (plusz egyszer a Tényekben), aminél többször valószínűleg csak a műsorvezetők ültek reggel a kamerák előtt ebben az időszakban.

Szóval az nagyon látszik, hogy a Fidesz számára egyáltalán nem biztos 5-ös választókörzetben rengetegen dolgoznak azon, hogy Bajkait mindenki megismerje, megszeresse, egy csodálatos ember képe rajzolódhasson ki, aki az adakozásnál csak a hazáját szereti jobban. És a zongorázást.

Bajkai felesége egyébként zongorista, zongoratanár, és maga Bajkai is szívesen zongorázgat, a Facebook-posztjai alapján leginkább azóta, hogy komolyabb politikai ambíciói lettek. Annyira a szívén viseli a zongorázást, hogy a hetedik (!!!) mokkás szereplése már arról szólt, hogy Erzsébetváros vett magának egy zongorát, hogy aztán az ötperces adásban Bajkai mellett a felesége is belbukkanjon. De ez még semmi ahhoz képest, hogy aztán két hete megint szerepelt a Mokkában, összesen nyolcadjára, de nem is akárhogyan

a TV2 reggeli adásában élőben kapcsolták Bajkait és Molnár Ferenc Caramel énekest, hogy arról beszéljenek, az alpolgármester zongorázni fog az egykori megasztárossal.

De nem is ez a legdurvább, hanem az, ahogy a TV2 tálalta a hírt:

Igen, Caramel kap különleges kíséretet, hiszen egy tök ismeretlen politikussal zenélhet, nem pedig Bajkai kap különleges kíséretet, amiért egy népszerű, közismert énekessel zongorázhat. Lenyűgöző.

Ha esetleg valakit nagyon érdekel, milyen, amikor Caramel különleges kíséretet kap, feltétlenül nézze meg ezt a felvételt.

És itt még mindig nincs vége, Bajkai „Népszórakoztató" István április 7-re, vagyis a választás előtti utolsó napra időzítette az igazán nagy durranást, Vattamány Zsolt négy évvel ezelőtti eseményéhez hasonlóan a helyi Fidesz ismét Fásy Ádámhoz fordul egy kis segítségért. A Klauzál téri Tavaszköszöntőn olyan bitang erős nevek lépnek fel, mint Fásy Zsüliett, Marcellina, Erox Martini, illetve Niki & Miki, de természetesen az esemény plakátjának közepén nem mást látni, mint a megakoncert főattrakcióját, a zongorázó Bajkai Istvánt.

Végül feltennénk még egy talán jogosnak mondható kérdést:

