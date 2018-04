"A rákos daganatot a társadalomból is ki kell vágni!" címmel adott ki MTI-közleményt az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége, amivel szavazásra akarnak buzdítani.

"A civilellenességéről egyre hírhedtebbé vált Fidesz csak a kisebbsége támogatásával tudná megőrizni a választók többsége feletti, azaz a többség akaratával ellentétes hatalmát. Ez ugyan a korábbi törvényhozói erejükkel való újabb arcátlan politikai visszaélés, de csak a kisebb bűneik közé tartozik" - írta Pós Péter, az ABOSZ elnöke.

"A kormánypárt mindennapi politikai eszköztárába illesztette az olyan köztörvényes bűncselekményeket is, mint a közösség elleni uszítás, a közveszéllyel fenyegetés, a rágalmazás és mások becsületének csorbítása" - folytatta a közlemény.

"A miniszterelnök a Fidesz elnökeként csak a saját szavazóit szólítja fel a választáson való részvételre. A más pártot választókat a nemzet ellenségeinek, nemzetárulóknak próbálja beállítani azzal, hogy a gondolat- és választási szabadságot agyagba döngölve mindannyiukat (őket egymással is hazug módon összemosva) külső hatalom kiszolgálóinak, "sorosistának" nevezi. A mindenre kiterjedően féktelenül hazug, gyűlölködő politika viszont olyan, mint a mérges gáz, ami akkor is elpusztít, ha egyébként otthon érezzük magunkat a saját hazánkban" - sorolják az asztmások.

Ezt is írta:

Mivel a jelenlegi kormány gátlástalan hírhamisításához hasonló hazánkban Rákosi uralma óta nem volt, számunkra az sem lehet ok a hazai diktatúra lenyelésére, ha akár egész Európa is csak a saját eltérő érdekei szerint hazudna. Nem tűrhetjük, hogy a közjoggal együtt a közerkölcsöket is a pártérdekek posványába tapossák.