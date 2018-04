Közleményben jelentette be a DK, hogy "az ukrán hatóságokat is be fogja vonni az ukrán nyugdíj- és szavazatbiznisz kivizsgálásába". Arról van szó, hogy tömegesen jelentettek be ukrán-magyar kettős állampolgárokat az ukrán határnál. Erről részletesen itt írtunk.

Gyurcsányék pedig azt írják most: "A Demokratikus Koalíció szerint a kormányváltás után az új demokrata kormánynak már az első napon fel kell vennie a kapcsolatot az ukrán hatóságokkal a csalások kivizsgálásához. A DK fel fogja mondani a Fidesz által választási csalásra használt ukrán-magyar nyugdíjegyezményt, eljárást fog kezdeményezni a fiktív címekre bejelentett ukrán állampolgárok ellen, és bíróság elé fogja állítani az ukrán nyugdíj-, állampolgársági-, és választási csalás fideszes szervezőit."