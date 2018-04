65% körüli részvételt, 40% feletti Fideszt mér a ZRI

A ZRI Závecz Research Intézet az elmúlt egy hétben végzett felmérésében a választópolgárok 59 százaléka jelezte, hogy biztosan részt vesz a vasárnapi parlamenti választáson. A korábbi választásokat közvetlenül megelőző mérések és valóságos részvételi arányok összevetéséből azt feltételezik, hogy

április 8-án 64-68 százalék közötti arányban mennek el az emberek voksolni.

Ebben a felmérésben a biztos szavazó pártválasztók körében a következő eredmények születtek:

Fidesz-KDNP 46 százalék

Jobbik 19 százalék

MSZP-Párbeszéd 14 százalék

DK 9

LMP 7 százalék.

A Momentum ebben a körben 2 százalékot kapott,

az Együtt és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 1-1 százalékot.

A felmérésben szereplő további kérdések és korábbi tapasztalatok alapján a ZRI egy becslést is kiadott a pártlistás szavazás eredményére. A Fidesz-KDNP listájának támogatottsága eszerint 41 és 45 százalék között lesz. "Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy ennek alapján nem tudjuk megbecsülni, hogy a Fidesznek lehet-e kétharmada, mert az egyéni választókerületek eredményei a koordináció, a visszalépések és az esélyes jelöltekre való szavazás miatt a szokásosnál jobban elválnak majd a listától, kevésbé becsülhetők a pártpreferenciák alapján" - írta a cég.

A Jobbik hasonlóan szerepelhet, mint 2014-ben, a listás eredménye 19-23 százalék közötti lehet.

Az MSZP-Párbeszéd listájának támogatottsága 14-16 százalék között lesz várakozásunk szerint.

A most mértnél magasabb, az általunk valószínűsített részvételnél a Demokratikus Koalíció listáját 7-9, az LMP-ét 6-7 százalék támogathatja.

Az említetteken kívül több párt nem jut a parlamentbe, a Momentum 2-3 százalékra, az Együtt és a Kétfarkú Kutyapárt 1-1 százalékra számíthat.

A ZRI felhívta a figyelmet, hogy a 2018-as parlamenti választás eredményének előrejelzése nemcsak az ilyenkor szokásos tényezők – az emberek egy részének elzárkózása a közvélemény-kutatásoktól, rejtőzködés a pártpreferenciákat firtató kérdés hallatán – miatt különösen nehéz, hanem azért is, mert három új, a választói magatartást befolyásoló jelenséggel is szembesülnek a választópolgárok. A koordinált indulások, a visszalépések és az esélyes ellenzéki képviselők megnevezése nagyon is befolyásolhatja az egyes választókerületek eredményét.

Borítókép: Orbán Viktor a Fidesz kampányzárója napján a Mementó emlékmű avatóján (2018. április 6.) Fotó: Huszti István