Hogyan ítéli majd meg Orbánt a történelem?

Orbán Viktorról szóló hosszú longform cikkben próbálta képbe helyezni a mostani kampányt a BBC veterán kelet-európai tudósítója, Nick Thorpe. Szerinte majd attól is függ, hogyan ítéli meg Orbánt a történelem, hogy végső soron a győztes, vagy a vesztes oldalon végzi.

Onnan indul, hogy a 2015-ös Charlie Hebdo elleni támadások után Orbán az elsők között okolta a terrortámadásokért a bevándorlókat, ami után jött a kerítés, a tranzitzónák, és a kvótanépszavazás. „Orbán üzenete egyértelmű: Magyarország nem nyitott a migránsok előtt."

Egészen a rendszerváltásig visszanyúlva írja le, hogyan jutott el a Fidesz és Orbán személyesen is a mostani arcához. „A kétharmados parlamenti többséggel a Fidesz megállíthatatlan volt, a saját ideológiája mentén alakított ki egy új rendszert", aminek keretében a közmédia is a kormányzati propaganda szócsövévé vált.

Thorpe szerint sok magyar kétségkívül jobban él, mint négy évvel ezelőtt, habár a munkanélküliségi adatokhoz hozzátartozik, hogy 180 ezren a közmunkában dolgoznak. Viszont több százezren hagyták el az országot más EU-s országokban elérhető magasabb fizetések reményében. Arról is ír, hogy Orbán vejét és miniszterek, valamint Fideszhez köthető üzletemberek egy szűk csoportját is közpénzek eltüntetésével vádolják, és az OLAF is vizsgálódik.

Azt is felidézi, hogy Orbán fiatalon még örült a Sorostól kapott támogatásnak, harminc évvel később azonban már nagyot fordult minden, és a kormány civilek elleni hadjáratában Orbán a húsvét előtt már 2000 Soros-zsoldosról beszélt.

A BBC tudósítójának a miniszterelnök környezetéből azt mondták, hogy Orbánnak az a stratégiája, hogy egyenlő távolságot tartson Oroszország és Németország között. „Orbán nem Putyin bábja, sőt, valójában azt gondolja, hogy manipulálhatja Putyint" – mondta egy forrás.

Orbán a V4-ekkel is egy ellensúlyt akar alkotni Franciaországgal és Németországgal szemben, de magyar diplomaták szerint Magyarország lojalitása az EU és a NATO felé abból is látszik, hogy a Szkripal-ügyben Budapest is kiutasított egy orosz diplomatát.

Thorpe leírja, hogy Orbán legújabb kedvenc olvasmánya Yuval Noah Hariri: Sapiens – Az emberiség rövid története című könyve, de az általa olvasottakban közös, hogy pesszimizmus jelenik meg bennük a nyugati liberális civilizációval szemben, és az erős vezetők, nem pedig az erős intézmények vannak előtérben.

Orbán elismerte Thorpe-nak, hogy Hódmezővásárhely megváltoztatta a kampány dinamikáját, de „még a támogatóit is meglepte, hogy a Fidesz kampánya a migrációs veszélyre koncentrált, nem pedig a kormány gazdasági eredményeire."