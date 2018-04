NVI: Semmi baj azzal, ha pártaktivisták gyűjtik be a levélszavazatokat

Miután több esetben kiderült, hogy Erdélyben pártok, civil szervezetek is gyűjtik a levélszavazatokat a kettős állampolgároktól, a Magyar Nemzet megkérdezte a Nemzeti Választási Irodát az ügyben. Az NVI válasza szerint

A ZiarHarghita.ro lap az ügyben már a román hatóságokhoz fordult, mivel úgy vélik, hogy a többnyire a honosítást végző úgynevezett demokrácia központokban, ahová a levélszavazatokat viszik, semmilyen garanciát nem tudnak vállalni arra, hogy a szavazat úgy jut el Magyarországra, ahogy a szavazó leadta.

Listár Dániel, az NVI sajtósa a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy a levélszavazás bizalmi kérdés, éppen ezért a szavazópolgár maga dönti el, hogy miként juttatja el a levélcsomagot Magyarországra.

Alapesetben rábízhatja a postára, de ha valaki nem bízik meg az intézményben, megkérheti a levélszavazat eljuttatását a feleségét, gyerekét, szomszédját, ismerősét, bárki mást. Ebbe pedig beletartoznak politikusok, politikai szervezetek, egyházak, akár egy bélyeggyűjtő kör is.

A lap szerint az erdélyi magyar pártok és szervezetek (RMDSZ, a Magyar Polgári Párt, és az Erdélyi Magyar Néppárt) arra kérik az ottani választókat, hogy levélszavazatukat ne postán adják fel, mivel az az ortodox húsvét miatt már nem fog megérkezni időben, hanem juttassa el azt a helyi irodáikba.

A pártok az azonosító nyilatkozat kitöltésében és a választási levélcsomag összeállításában is segítenek, de a Magyar Nemzet szerint bár mindegyik párt vezető politikusa a Fidesz támogatása mellett kampányol, eddig még nem érkezett olyan információ, hogy bárkinek hozzányúltak volna a szavazatához vagy befolyásolni próbálták volna.

Ezzel szemben a Vajdaságból már érkeztek ilyen hírek, a helyi Délhír például azt írta pár napja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség fizetett aktivistái gyanúsan bánnak a levélszavazatokkal. A lap egyik szabadkai olvasója azt írta, hogy apolitikussá vált az itthoni őrület miatt, ezért

Egy bánsági olvasó is visszaélésről panaszkodott, neki egy VMSZ-tag ismerőse ajánlotta fel, hogy segít kitölteni a lapot, mert az „nagyon bonyolult feladat”.

El is mentem az ismerősömhöz, aki majd leszédült a székről, amikor látta, hogy a Jobbikot X-eltem be, aztán számon is kért, hogy én miért nem az Orbánékra szavazok.