Nyolc éve retteg Orbán a kritikus sajtótól

Gyakran éri az a kritika Orbán Viktort, hogy egész egyszerűen nem hajlandó szóba állni a kormány munkájával kritikus médiával, nem ül le ellenzéki politikusokkal, sőt, diákokkal sem vitatkozni, és úgy általában igyekszik a fideszes médiabuborék akolmelegében nyilatkozni, nehogy esetleg olyan kérdésekbe fusson bele valahol, mint nemrég mondjuk Bécsben.

Éppen ezért arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyar miniszterelnök a 2010-es megválasztása óta kiknek adott interjút, milyen felületeket tartott méltónak arra, hogy elmondja a véleményét a világ dolgairól.

Az adatgyűjtés meglehetősen egyszerűen zajlott, Orbán Viktor saját, illetve a kormány honlapján feltüntetett interjúkat vezettük táblázatba a 2010-es választás végétől 2018 március 29-ig. A rögzítés során az is összeírtuk, hogy milyen típusú (online, nyomtatott, tévé) médiáról van szó, ki volt az interjú idején médiafelület tulajdonosa, és mennyire számít a platform kormánybarátnak, vagy éppen kormánykritikusnak. Döbbenetes eredményre jutottunk.

Fontos leszögezni, hogy lehetséges, Orbán és a kormány honlapjai nem tartalmaznak minden interjút, ezért benne van minimális szinten a hiba lehetősége. Ettől függetlenül nyilván feltűnő, hogy

Magyarország miniszterelnöke nyolc év alatt egyetlen egyszer beszélt olyan helyen, ahol várhatóan kellemetlen kérdést is feltehetnek neki.

Ez pedig az ATV, ahol nem sokkal a mnegválasztása után beszélt, azóta kritikus sajtónak még csak a közelébe sem ment Magyarországon. A nyolc év alatt összejött 176 interjújából 135-öt (!!!) adott olyan felületnek, ahol garantáltan nem kérdeztek rá a veje vagy párttársai ügyeire, de ezek közül is kiemelkedik a közmédia, ahol feltűnően nagyon szeret interjút adni.

Azt is érdemes megfigyelni, hogy ugyan függetlenként van feltüntetve 15 olyan felület is, amelynek megszólalt Orbán az elmúlt nyolc évben, de ezeket is csak a tulajdonosi viszony miatt raktuk ebbe a kategóriába, a végleges interjúk egyik esetben sem izzasztották meg a miniszterelnököt. Ilyen a legtöbb, akkor még külföldi kézben lévő megyei lap, vagy például a TV2, mielőtt a német ProSiebenSat1 eladta volna Fidesz-körüli embereknek, hogy aztán Andy Vajnánál kössön ki.

A kritikától való kormányzati rettegést az is jól jelzi, hogy a Simicska Lajoshoz tartozó médiafelüleken (Hír TV, Magyar Nemzet) 2014-ig évente minimum egy, de inkább több alkalommal szólalt meg a miniszterelnök, hogy aztán az oligarcha és Orbán összeveszése után soha többé a közelébe sem menjen, és helyette olyan felületeket részesítsen inkább előnyben, mint az először Széles Gábor-, majd Mészáros Lőrinc-féle Echo TV vagy a szintén Mészároshoz tartozó Magyar Idők.

Egy másik kedvelt szokása az elmúlt nyolc évben, hogy ugyan vezető sajtóorgánumokkal inkább szóba sem áll, viszont nagyon kedveli a megyei lapokat, tévéket, sőt, a legutolsó független felületnek adott interjúját a Református.hu készítette vele két évvel ezelőtt.

A választások előtt minden parlamentbe jutásra esélyes párt miniszterelnök-jelöltjével interjút készített az Index. Természetesen Orbán Viktort is megkerestük, de továbbra sem hajlandó interjút adni portálunknak.