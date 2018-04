A Nemzeti Választási Bizottság pénteken 345 ezer forintra bírságolta a Momentum beadványa nyomán Hoppál Pétert, mert egy óvodában fotózkodott. A kép felirata szerint "ajándékot" ad át az államtitkár, aki egyben országgyűlési képviselő is. Az NVB múlt héten mondta ki, hogy Orbán Viktor óvodásokkal közös videója jogsértő volt, a bizottság most is ugyanakkora bírságot szabott ki.

A Momentum kifogása szerint egy államtitkár munkájához nem tartozik hozzá, hogy fényképet posztoljon magáról, amint "ajándékot" ad át, ezért a fénykép egyértelműen a politikai pedofília eszköze. Az NVB korábban már kimondta, hogy a politikai kampány nem való az óvodába.

"Örülünk, hogy a Fidesz által leuralt NVB valóban újfent pártatlan és jó döntést hozott. Április 8-a után a Momentum azon fog dolgozni a Parlamentben, hogy minden állami szerv függetlenségét visszaállítsuk és sok ehhez hasonló, megalapozott és jogállami döntés szülessen" - mondta a döntésről Fekete-Győr András, a Momentum elnöke.