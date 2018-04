A kormánytagok rettegnek,, Hódmezővásárhelyen megérezte a Fidesz a vereség szelét.

"Ezért, ha mégis maradna a kormány, mindent meg fognak tenni, hogy többé ne veszíthessenek". Pedig akkor járnának jól, ha veszítenének. Én az ő érdekükben vagyok itt - viccelődött Hadházy, repülőgépes hasonlattal élve.

Repülő még nem maradt a levegőben - Hadházy szerint ha túlhúzzák a csavarokat, akkor a gép lezuhanhat. A mostani vereség megvédhetné a Fideszt a lezuhanástól és inkább biztonságosan landolhatna.

És mi lesz, ha mégis győz a Fidesz? Hadházy szerint ez csak alacsony részvétel mellett lehetséges. De ha így lesz, komolyan kell venni Orbán nyilatkozatát március 15-ről, amikor a kormányfő azt mondta, erkolcsi, politikai és jogi elégtételt fog venni ellenfelein a választások után.

"Ha kinézünk Törökországba, Oroszországba, akkor láthatjuk a jövőt, bár már sok mindent meg is valósítottak ebből" - monda Hadházy, aki szerint egyelőre védelmet nyújt a teljes orosz rendszer meghonosításával szemben az EU. Feltéve, ha tagok maradunk: Hadházy szerint Magyarország ki is eshet az EU-ból, ha Orbán marad. Nem csak gazdaságilag, hanem politikailag is.