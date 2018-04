Ma délután négyig lehet átjelentkezni a szavazáshoz

Két nap múlva országgyűlési képviselőket választ Magyarország. A legalapvetőbb, fő szabályt talán mindenki tudja: minden választó a lakóhelyéhez tartozó szavazókörben adhatja le a voksát, ha igazolja személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) és a lakcímét (lakcímkártya).

Előfordulhat azonban, hogy távol vagyunk otthonunktól, más településen akarjuk leadni a voksunkat. Erre találták ki az átjelentkezés intézményét, amelynek - figyelem! - ma délután 16 órakor jár le a határideje.

16:00 óráig lehet átjelentkezni

Az átjelentkezés lényege: a kívánt településen kijelölt szavazókörben tudunk voksolni, és a lakóhelyünk szerinti jelöltek közül választhatunk. Tehát ha önnek például Szegedre van bejelentve a lakcíme, de Budapesten akar szavazni, akkor nincs más dolga, mint a szegedi választási irodánál jelezni, hogy Budapest melyik választókerületében akarja vasárnap leadni a szavazatát.

Az átjelentkezési kérelmet bárki benyújthatja legkésőbb a szavazást megelőző 2. nap, azaz ma 16:.00 óráig

online a Nemzeti Választási Iroda honlapján. Itt a megfelelő link, ügyfélkapu nélkül is működik.

de persze személyesen a lakóhelye szerint illetékes választási irodánál is lehet jelezni. Itt a lista az elérhetőségekről.

Az NVI a honlapján a következőkre hívja fel a figyelmet:

A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

Lehetnek sorok a szavazókörökben?

Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címét megtalálja a honlapon, és arról a helyi választási iroda írásban is tájékoztatni fogja.

Sokan emlékezhetnek az előző választásokról a hosszú sorokra az átjelentkező szavazóhelyiségeinél. Erre most is van esély, mert az eddigi adatok szerint több budapesti kerületben, például a Belvárosban, Újbudán, Angyalföldön és Zuglóban most is sok ezer átjelentkezőt ma még jöhetnek a last minute átjelentkezők. Az NVI vezetője, Pálffy Ilona korábban erről azt mondta, hogy

a névjegyzékek ábécé szerinti szétbontásával, a bizottságok felduzzasztásával igyekeznek majd gyorsítani az ügyintézést.

Biztosan titkos marad a szavazatom?

Egy népszerű félreértést is tisztázzunk: az átjelentkezők szavazata mindenképp titkos marad. A szavazatot ugyanis egy nagyobb borítékba csomagolják, és elküldik abba a választókerületbe, ahonnan átjelentkezett a választó. Mind a 106 választókerületben kijelöltek egy szavazókört, amelyben vasárnap nem bontják fel az urnákat, ide keverik majd jövő héten az átjelentkezők és a külföldről érkező szavazatokat.

Ha külföldön akarok szavazni, még bejelenthetem?

Nem, erről már lecsúszott, a külképviseleti névjegyzékbe vétel kérelmében benyújtási határideje szombaton lejárt. Ha külföldön van vasárnap, és nem jelentkezett át a külföldi névjegyzékbe, akkor ezúttal nem szavazhat.

És mozgóurnát még kérhetek?

Igen, amennyiben ön vagy hozzátartozója nem tud megjelenni a szavazókörben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság két tagja jöjjön ki a lakására. A kérelmet kétféleképp lehet benyújtani

a helyi választási irodánál ma 16 óráig VAGY a szavazatszámláló bizottságnál a szavazás napján 15 óráig.

Ez utóbbit elvileg online is megteheti. Erre tehát még van idő. Ma az átjelentkezők dolga a legsürgősebb.

Nyitókép: Átjelentkezők az újbudai Bocskai István Általános Iskola udvarán este 19 óra után az országgyűlési képviselő-választáson 2014. április 6-án. (Kallos Bea/MTI)